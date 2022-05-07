FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan Beşiktaş derbisi öncesi oyuncularına uyarı!

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş'la kritik bir maça çıkacak.
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş'la kritik bir maça çıkacak.
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde 6 futbolcusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Serdar Aziz'in yanı sıra, sakatlıkları bulunan Attila Szalai, Dimitris Pelkas, Miguel Crespo, Kim Min-jae ve Arda Güler derbide forma giyemeyecek.
Ligde ikinci sırada yer alan sarı-lacivertliler hedefinden kopmamak için derbi mücadelesinde mutlak 3 puanı hedefliyor.
Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de İsmail Kartal, oyuncularına önemli bir uyarıda bulundu.
Tecrübeli teknik adam, oyunculardan son günlerde artan saha dışı tartışmalarından uzak durmalarını istedi.
Kendilerinin işinin sahada olduğunu hatırlatan başarılı çalıştırıcının şu sözleri aktardığı ifade edildi:
Sizin işiniz futbol. Sadece sahaya odaklanın ve Beşiktaş'a konsantre olun.
Son haftalardaki futbol ve mücadeleyi sahaya yansıttığımız takdirde oradan da iyi bir neticeyle döneceğimize inanıyorum.
Bu kritik mücadele öncesi Fenerbahçe ligde topladığı 68 puanla 2. sırada yer alıyor.
Sarı-lacivertlilerin en yakın rakibi 64 puanlı İttifak Holding Konyaspor...
Beşiktaş ise derbi öncesi 54 puanla 6. sırada yer alıyor.
Fenerbahçe ligde oynadığı son 5 maçını kazandı.
Siyah-beyazlılar ise son 5 maçta 2 galibiyet aldı.
Bu arada bir süredir sakatlığı bulunan Can Bozdoğan, takımla birlikte çalıştı.