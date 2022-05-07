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FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan Beşiktaş derbisi öncesi oyuncularına uyarı!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe, Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda ezeli rakibi Beşiktaş'la karşı karşıya gelecek. Derbi hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, oyuncularına önemli bir uyarıda bulundu. (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2022 Cumartesi 10:15
FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan Beşiktaş derbisi öncesi oyuncularına uyarı!

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş'la kritik bir maça çıkacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan Beşiktaş derbisi öncesi oyuncularına uyarı!

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde 6 futbolcusundan yararlanamayacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan Beşiktaş derbisi öncesi oyuncularına uyarı!

Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Serdar Aziz'in yanı sıra, sakatlıkları bulunan Attila Szalai, Dimitris Pelkas, Miguel Crespo, Kim Min-jae ve Arda Güler derbide forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan Beşiktaş derbisi öncesi oyuncularına uyarı!

Ligde ikinci sırada yer alan sarı-lacivertliler hedefinden kopmamak için derbi mücadelesinde mutlak 3 puanı hedefliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan Beşiktaş derbisi öncesi oyuncularına uyarı!

Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de İsmail Kartal, oyuncularına önemli bir uyarıda bulundu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan Beşiktaş derbisi öncesi oyuncularına uyarı!

Tecrübeli teknik adam, oyunculardan son günlerde artan saha dışı tartışmalarından uzak durmalarını istedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan Beşiktaş derbisi öncesi oyuncularına uyarı!

Kendilerinin işinin sahada olduğunu hatırlatan başarılı çalıştırıcının şu sözleri aktardığı ifade edildi:

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan Beşiktaş derbisi öncesi oyuncularına uyarı!

Sizin işiniz futbol. Sadece sahaya odaklanın ve Beşiktaş'a konsantre olun.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan Beşiktaş derbisi öncesi oyuncularına uyarı!

Son haftalardaki futbol ve mücadeleyi sahaya yansıttığımız takdirde oradan da iyi bir neticeyle döneceğimize inanıyorum.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan Beşiktaş derbisi öncesi oyuncularına uyarı!

Bu kritik mücadele öncesi Fenerbahçe ligde topladığı 68 puanla 2. sırada yer alıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan Beşiktaş derbisi öncesi oyuncularına uyarı!

Sarı-lacivertlilerin en yakın rakibi 64 puanlı İttifak Holding Konyaspor...

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan Beşiktaş derbisi öncesi oyuncularına uyarı!

Beşiktaş ise derbi öncesi 54 puanla 6. sırada yer alıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan Beşiktaş derbisi öncesi oyuncularına uyarı!

Fenerbahçe ligde oynadığı son 5 maçını kazandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan Beşiktaş derbisi öncesi oyuncularına uyarı!

Siyah-beyazlılar ise son 5 maçta 2 galibiyet aldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan Beşiktaş derbisi öncesi oyuncularına uyarı!

Bu arada bir süredir sakatlığı bulunan Can Bozdoğan, takımla birlikte çalıştı.

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