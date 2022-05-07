FENERBAHÇE HABERLERİ: Arda Güler'in sezonu kapattığı açıklandı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulunda açıklamalarda bulundu.

Futbol takımıyla ilgili konuşan Koç, sakatlığı bulunan Arda Güler'in sezonun geri kalanında forma giyemeyeceğini belirtti.

Koç açıklamasında, "Dün Arda Güler sezonu kapattı. Kim Min-Jae de ayağındaki sorun sebebiyle Kore'deki doktoruna gitti." dedi.

ARDA GÜLER KİMDİR?

Arda Güler 25 Şubat 2005 tarihinde Altındağ, Ankara'da doğdu. Orta saha mevkisinde oynayan Türk futbolcu. Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'de forma giymektedir. 2014-2019 yılları arasında Gençlerbirliği'nin altyapı takımında forma giydi. 2019 yılında Fenerbahçe'nin altyapı takımına transfer oldu. 13 Ocak 2021 tarihinde Fenerbahçe ile 2.5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Fenerbahçe formasıyla, U19 Süper Ligi'nde 19 maça çıktı 7 gol, 4 asist ile takımına katkı sağladı. Fenerbahçe, U19 Süper Ligi'ni 6. sırada tamamlayarak play-off oynama şansı yakaladı.

Arda Güler, İstanbul Başakşehir U19 takımıyla oynanan maçta 3 gol, 1 asist yaptı. Maç 6-0'lık Fenerbahçe galibiyeti ile sonuçlandı. Kasımpaşa U19 takımıyla oynanan üçüncülük maçında ise 1 gol, 2 asist ile takımına katkı sağladı. Fenerbahçe 5-1'lik skor ile ligi üçüncü olarak tamamladı. 17 Mart 2022 tarihinde aralarında Arda Güler'in de bulunduğu 6 futbolcu ile toplu imza töreni yapıldı. Arda, Fenerbahçe ile olan sözleşmesini 3 yıl uzattı.