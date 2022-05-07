Artem Dzyuba adım adım Fenerbahçe'ye transfer oluyor! Rus basını böyle yazdı

"Zenit CEO'su Alexander Medvedev, Dzyuba'ya dair yaptığı açıklamada: 'Bizim için de onun için de çeşitli seçenekler var, onunla iletişim halindeyiz ve transfer durumunu tartışıyoruz. Bence, Artem adına geleceğini şekillenmesi çok uzak bir tarihte olmayacak. Artem'in bir kaç sezon daha en üst seviyede oynayacağından şüphem yok.' dedi.