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Artem Dzyuba adım adım Fenerbahçe'ye transfer oluyor! Rus basını böyle yazdı

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, bir yandan teknik direktör konusuyla ilgili çalışmalarını yürütürken, diğer yandan da transfer için çalışmalarını sürdürüyor. Bu bağlamda Fenerbahçe'nin gündemine, Zenit'te forma giyen Artem Dzyuba gelmişti. Rus basını, Fenerbahçe'nin Dzyuba'yı kadrosuna katmaya yakın olduğunu savundu. İşte detaylar... (Fotomac.comtr | DIŞ HABER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2022 Cumartesi 14:22
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Artem Dzyuba adım adım Fenerbahçe'ye transfer oluyor! Rus basını böyle yazdı

Fenerbahçe, gelecek sezonun kadro planlamasına şimdiden başladı ve forvet için kollarını sıvadı.

Artem Dzyuba adım adım Fenerbahçe'ye transfer oluyor! Rus basını böyle yazdı

Sarı lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Serdar Dursun'un pozitif formuyla beraber takviye bir golcü isteniyor.

Artem Dzyuba adım adım Fenerbahçe'ye transfer oluyor! Rus basını böyle yazdı

Bu bağlamda Kanarya, gündemine Zenit forması giyen Artem Dzyuba'yı almıştı. Golcü futbolcunun kulübünde kalıp kalmayacağı ve ya Kızılyıldıza transfer olup olmayacağı henüz netlik kazanmadı.

Artem Dzyuba adım adım Fenerbahçe'ye transfer oluyor! Rus basını böyle yazdı

Öte yandan Rus basını, Artem Dzyuba'nın transferine dair önemli gelişmeleri okuyucularıyla paylaştı. İşte o özel haber...

Artem Dzyuba adım adım Fenerbahçe'ye transfer oluyor! Rus basını böyle yazdı

"Zenit CEO'su Alexander Medvedev, Dzyuba'ya dair yaptığı açıklamada: 'Bizim için de onun için de çeşitli seçenekler var, onunla iletişim halindeyiz ve transfer durumunu tartışıyoruz. Bence, Artem adına geleceğini şekillenmesi çok uzak bir tarihte olmayacak. Artem'in bir kaç sezon daha en üst seviyede oynayacağından şüphem yok.' dedi.

Artem Dzyuba adım adım Fenerbahçe'ye transfer oluyor! Rus basını böyle yazdı

Kızılyıldız Genel Müdürü Terzic: 'Onun da yardımıyla Şampiyonlar Ligi'nde iyi sonuçlar almak istiyoruz.'

Artem Dzyuba adım adım Fenerbahçe'ye transfer oluyor! Rus basını böyle yazdı

FENERBAHÇE KONUSU
Rus gazeteci Ilya Kazakov, Zenit kulübüne dair içeriden bilgi verdi. Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Dzyuba'yı almaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Bu sezon Artem, istikrarsız görüntüsü ile dikkat çekiyor. Transfer olma ihtimali daha yüksek.

Artem Dzyuba adım adım Fenerbahçe'ye transfer oluyor! Rus basını böyle yazdı

RAKİBİ SERDAR DURSUN OLACAK
Fenerbahçe takımının en skorer ismi Serdar Dursun. Almanya doğumlu Türk futbolcu, Süper Lig'de 13 gol 2 asist üretti. İstatistikleri, Dzyuba ile hemen hemen aynı. Serdar'dan 3 yaş büyük.

Artem Dzyuba adım adım Fenerbahçe'ye transfer oluyor! Rus basını böyle yazdı

Ayrıca Fenerbahçe'de Luis Suarez dedikoduları dolaşıyor. Nisan ayından bu yana sarı lacivertliler, Suarez'i istiyor. Fenerbahçe Suarez'i istiyor ama teklif resmiyet kazanmadı ve muhtemelen Suarez, başka bir kulübü tercih edecek. Bu yüzden Fenerbahçe, rotasını Dzyuba'ya kırdı.

Artem Dzyuba adım adım Fenerbahçe'ye transfer oluyor! Rus basını böyle yazdı

Fenerbahçe'nin asıl sorunu teknik direktör. İsmail Kartal bu kış kulübe katıldı ve sözleşmesi sadece 6 aylık. Önümüzdeki sezon belki de kulübün yeni bir hocası olacak. Yeni hocanın kim olacağını bilmiyoruz, bu yüzden Fenerbahçe'nin planlarına dahil edilip edilmeyeceği belli değil. Yani bir bakıma Artem, Türk güneşinde güneşlenebilir."

Artem Dzyuba adım adım Fenerbahçe'ye transfer oluyor! Rus basını böyle yazdı

ARTEM DZYUBA KİMDİR?
22 Ağustos 1988'de Rusya'da dünyaya gelen Dzyuba, 1.96 boyunda ve santfor bölgesinde forma giyiyor.

Artem Dzyuba adım adım Fenerbahçe'ye transfer oluyor! Rus basını böyle yazdı

Haziran 2022'de sözleşmesi sona erecek Artem Dzyuba, kariyerine Spartak Moskova'da başladı.

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