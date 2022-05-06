Para var katkı yok!

F.Bahçe'de kadro dışı kalan Mesut Özil kazandığı ücret ve takıma yaptığı katkı kıyaslanınca sınıfta kaldı. Gurbetçi futbolcu, 3 milyon euro garanti para kazandığı sarı lacivertli takımla toplam 26 maça çıkıp sadece 9 gol, 2 asist üretti. 2.5 milyon euro kazanan Sosa da 25 maça çıkıp hiç gol atamadı.
F.Bahçe'de kadro dışı kalan Mesut Özil kazandığı ücret ve takıma yaptığı katkı kıyaslanınca sınıfta kaldı. Gurbetçi futbolcu, 3 milyon euro garanti para kazandığı sarı lacivertli takımla toplam 26 maça çıkıp sadece 9 gol, 2 asist üretti. 2.5 milyon euro kazanan Sosa da 25 maça çıkıp hiç gol atamadı.