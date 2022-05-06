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Para var katkı yok!

F.Bahçe'de kadro dışı kalan Mesut Özil kazandığı ücret ve takıma yaptığı katkı kıyaslanınca sınıfta kaldı. Gurbetçi futbolcu, 3 milyon euro garanti para kazandığı sarı lacivertli takımla toplam 26 maça çıkıp sadece 9 gol, 2 asist üretti. 2.5 milyon euro kazanan Sosa da 25 maça çıkıp hiç gol atamadı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2022 Cuma 06:50
Para var katkı yok!
F.Bahçe'de kadro dışı kalan Mesut Özil kazandığı ücret ve takıma yaptığı katkı kıyaslanınca sınıfta kaldı. Gurbetçi futbolcu, 3 milyon euro garanti para kazandığı sarı lacivertli takımla toplam 26 maça çıkıp sadece 9 gol, 2 asist üretti. 2.5 milyon euro kazanan Sosa da 25 maça çıkıp hiç gol atamadı.
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