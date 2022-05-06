"İnancımız da var gücümüz de"

başarılı file bekçisi Altay Bayındır, bu haftaki Beşiktaş derbisine mutlak 3 puan çıkacaklarını kaydetti. 24 yaşındaki eldiven, sezonun genelinde taraftarlarlarını çok üzdüklerini söyleyip "Son dönemde toparlanıp yüzlerini güldürdük ama bu yeterli değil. Derbiyi de kazanmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı. Altay "Derbi maçı özel bir maç. Kazanmak için gideceğiz. Takım olarak gücümüz, güvenimiz de inancımız da üst seviyede" şeklinde konuştu.
başarılı file bekçisi Altay Bayındır, bu haftaki Beşiktaş derbisine mutlak 3 puan çıkacaklarını kaydetti. 24 yaşındaki eldiven, sezonun genelinde taraftarlarlarını çok üzdüklerini söyleyip "Son dönemde toparlanıp yüzlerini güldürdük ama bu yeterli değil. Derbiyi de kazanmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı. Altay "Derbi maçı özel bir maç. Kazanmak için gideceğiz. Takım olarak gücümüz, güvenimiz de inancımız da üst seviyede" şeklinde konuştu.
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