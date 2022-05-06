Haberler Fenerbahçe "İnancımız da var gücümüz de"

"İnancımız da var gücümüz de"

Altay, Beşiktaş derbisine mutlak 3 puan çıkacaklarını belirtip “Bunu yapacak gücümüz de inancımız da var” diye konuştu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2022 Cuma 06:50
"İnancımız da var gücümüz de"
Fenerbahçe'nın
başarılı file bekçisi Altay Bayındır, bu haftaki Beşiktaş derbisine mutlak 3 puan çıkacaklarını kaydetti. 24 yaşındaki eldiven, sezonun genelinde taraftarlarlarını çok üzdüklerini söyleyip "Son dönemde toparlanıp yüzlerini güldürdük ama bu yeterli değil. Derbiyi de kazanmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı. Altay "Derbi maçı özel bir maç. Kazanmak için gideceğiz. Takım olarak gücümüz, güvenimiz de inancımız da üst seviyede" şeklinde konuştu.
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