Hazırlıklara devam

Kanarya, Beşiktaş sınavı hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Isınma koşuları sonrası pas denemeleri gerçekleştiren sarı lacivertli futbolcular ardından yarı sahada taktik idman gerçekleştirdi. Çift kale maçla devam eden idman şut denemeleri ile sona erdi. Çalışma sırasında oyuncuların morali olması gözden kaçmadı.
Kanarya, Beşiktaş sınavı hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Isınma koşuları sonrası pas denemeleri gerçekleştiren sarı lacivertli futbolcular ardından yarı sahada taktik idman gerçekleştirdi. Çift kale maçla devam eden idman şut denemeleri ile sona erdi. Çalışma sırasında oyuncuların morali olması gözden kaçmadı.