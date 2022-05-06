Haberler Fenerbahçe Halil Akbunar bombası! Anlaşma sağlandı

Halil Akbunar bombası! Anlaşma sağlandı

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, tecrübeli sağ kanatta sona çok yakın... Kanarya, küme düşen Göztepe'den ayrılacak olan 28 yaşındaki oyuncuyla büyük oranda anlaştı. Sıra İzmir ekibi ile el sıkışmaya geldi. İşte Beşiktaş'ın da ilgilendiği Halil Akbunar transferinde yaşananlar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2022 Cuma 06:50
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Halil Akbunar bombası! Anlaşma sağlandı!

Hoca konusunda çalışmalarını sürdüren sarı lacivertliler gelecek sezonun kadro çalışmaları kapsamında listesindeki adayları bir bir değerlendirirken Göztepeli Halil Akbunar konusunda da mutlu sona yaklaştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Halil Akbunar bombası! Anlaşma sağlandı!

Kısa süre önce gündeme gelen ve derhal transfer görüşmelerine başlayan Fenerbahçe yönetiminin 28 yaşındaki kanat oyuncusu ile büyük oranda anlaşma sağladığı kaydedildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Halil Akbunar bombası! Anlaşma sağlandı!

Bu sezon ligden düşen Göztepe ile kontratında 'takımın küme düşmesi halinde ayrılık konusunda kolaylık sağlanır' maddesi olduğu iddia edilen Halil için şimdi sıra İzmir ekibi ile anlaşma aşamasına geçilecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Halil Akbunar bombası! Anlaşma sağlandı!

Buna göre sarı lacivertlilerin 2 ile 2.5 milyon euro arasında bir rakama Göztepe ile de el sıkışmaya çalışacağı, oyuncunun da ayrılmak istemesi nedeniyle transferin gerçekleşme ihtimalinin bir hayli yüksek olduğu belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Halil Akbunar bombası! Anlaşma sağlandı!

Göztepe'ye gerekirse takas bir isim önerileceği de gelen haberler arasında.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Halil Akbunar bombası! Anlaşma sağlandı!

Öte yandan sarı lacivertlilerin, 1.67 boyundaki oyuncuyla 3+1 yıllık anlaşma yapacağı bilgisi de paylaşıldı. Halil ile Beşiktaş da ilgileniyordu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Halil Akbunar bombası! Anlaşma sağlandı!

Tecrübeli krampon bu sezon Göztepe ile toplam 33 maça çıkıp 5 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Halil Akbunar bombası! Anlaşma sağlandı!

HEM YERLİ HEM TECRÜBELİ

Sarı lacivertli takımın Halil için bu kadar istekli olmasının nedenlerinden biri de yerli oyuncu kuralına dayanıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Halil Akbunar bombası! Anlaşma sağlandı!

Kadrosundaki yabancı futbolcuları azaltıp Türk statüsündeki isimleri çoğaltmak için çalışmalar yapan Fenerbahçe yönetimi, Halil'i Süper Lig'in tecrübeli isimlerinden biri olması nedeniyle de tercih ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Halil Akbunar bombası! Anlaşma sağlandı!

İyi hamle | Ulaş UZUNÖNER

Halil Akbunar, özellikle takımının öne geçtiği maçlarda, süratli stiliyle iyi bir kontratak silahı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Halil Akbunar bombası! Anlaşma sağlandı!

Varlığı hücum çeşitliliğini arttırır.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Halil Akbunar bombası! Anlaşma sağlandı!

Eğer bu sezon Pereira'nın çalıştırdığı takımda da, İsmail Kartal yöntemindeki ekipte de oynasaydı sarı-lacivertli ekibe katkı sağlardı düşüncesindeyim.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Halil Akbunar bombası! Anlaşma sağlandı!

Eğer uygun bir maliyetle transfer edilirse önümüzdeki sezon için iyi hamle olacaktır.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Halil Akbunar bombası! Anlaşma sağlandı!

Daha önce Elazığspor'da da forma giyen Halil, kulüp kariyerinde 339 resmi karşılaşmada görev yaptı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Halil Akbunar bombası! Anlaşma sağlandı!

52 gol, 60 asist yapan kanat oyuncusu A Milli Takım formasını ise 2 kez terletti.

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