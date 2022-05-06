Görüşme sağlandı! 21'lik sağ bek Fenerbahçe'ye

Sezonu ikinci tamamlayarak Şampiyonlar Ligi elemelerine katılmayı amaçlayan Fenerbahçe'de gözler bir yandan da transfere çevrilmiş durumda.
📌FENERBAHÇE'DE DEV TRANSFER PLANI | TIKLAYIN
Sezonu ikinci tamamlayarak Şampiyonlar Ligi elemelerine katılmayı amaçlayan Fenerbahçe'de gözler bir yandan da transfere çevrilmiş durumda.
📌FENERBAHÇE'DE DEV TRANSFER PLANI | TIKLAYIN
Takımdaki eksik bölgeleri belirlemeye başlayan sarı-lacivertliler, yapılacak hamlelerle iddialı bir kadro kurmayı amaçlıyor.
Kadro iskeletini büyük ölçüde koruyacak olan Kanarya, nokta atışı takviyelerle yeni sezona giriş yapmayı planlıyor.
Bu hedef doğrultusında hareket eden çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sağ bek rotasyonunu güçlendirmek için kollar sıvandı.
Yeni sezonda azalacak olan yabancı sınırını dikkate alan yönetim, yerli ve gelecek vaat eden futbolculara ayrı bir önem veriyor.
Osayi Samuel ve Nazım Sangare'nin yanına bir transfer yapmayı düşünen sarı-lacivertliler aradığı ismi Süper Lig'de buldu.
BÜNYAMİN BALCI FENERBAHÇE'YE DOĞRU!
Sarı-lacivertliler, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un da gündeminde bulunan Bünyamin Balcı'nın peşine düştü.
GÖRÜŞME SAĞLANDI!
Yönetim, Antalyaspor'un başarılı sağ beki Bünyamin Balcı'nın menajeriyle görüştü.
Akşam'ın haberine göre; Yapılan görüşme akıllara Bünyamin Balcı'nın Fenerbahçe'ye transferini getirdi.
21 yaşındaki Bünyamin Balcı bu sezon Antalyaspor formasıyla Süper Lig'de 31 maçta forma giydi.
Genç futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
Türkiye U21'de 10 maçta görev alan Bünyamin Balcı bu sezonki grafiğiyle A Milli Takım'a göz kırptı.
1.77 boyundaki sağ bekin Antalyaspor'la 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Antalyaspor'un altyapısından yetişen Bünyamin Balcı, 2019 yılında A Takım'a yükselme başarısı gösterdi.
Genç oyuncunun güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösteriliyor.