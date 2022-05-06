Haberler Fenerbahçe Görüşme sağlandı! 21'lik sağ bek Fenerbahçe'ye

Görüşme sağlandı! 21'lik sağ bek Fenerbahçe'ye

Son dakika spor haberi: Yaz transfer döneminde taşları yerinden çok fazla oynatmayı düşünmeyen Fenerbahçe, takıma yapılacak ufak dokunuşlarla yeni sezona başlamak istiyor. Transferde genç ve gelecek vaat eden isimlere ayrı bir önem veren sarı-lacivertlilerden gündem yaratan bir hamle geldi. Sağ bek mevkisine takviye yapmayı amaçlayan Kanarya, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un da gündeminde bulunan 21 yaşındaki genç yıldız için harekete geçti. İlk teması kuran yönetim, oyuncunun menajeriyle görüşme gerçekleştirdi. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2022 Cuma 19:38 Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2022 Cuma 19:40
Görüşme sağlandı! 21'lik sağ bek Fenerbahçe'ye

Sezonu ikinci tamamlayarak Şampiyonlar Ligi elemelerine katılmayı amaçlayan Fenerbahçe'de gözler bir yandan da transfere çevrilmiş durumda.

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Görüşme sağlandı! 21'lik sağ bek Fenerbahçe'ye

Takımdaki eksik bölgeleri belirlemeye başlayan sarı-lacivertliler, yapılacak hamlelerle iddialı bir kadro kurmayı amaçlıyor.

Görüşme sağlandı! 21'lik sağ bek Fenerbahçe'ye

Kadro iskeletini büyük ölçüde koruyacak olan Kanarya, nokta atışı takviyelerle yeni sezona giriş yapmayı planlıyor.

Görüşme sağlandı! 21'lik sağ bek Fenerbahçe'ye

Bu hedef doğrultusında hareket eden çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sağ bek rotasyonunu güçlendirmek için kollar sıvandı.

Görüşme sağlandı! 21'lik sağ bek Fenerbahçe'ye

Yeni sezonda azalacak olan yabancı sınırını dikkate alan yönetim, yerli ve gelecek vaat eden futbolculara ayrı bir önem veriyor.

Görüşme sağlandı! 21'lik sağ bek Fenerbahçe'ye

Osayi Samuel ve Nazım Sangare'nin yanına bir transfer yapmayı düşünen sarı-lacivertliler aradığı ismi Süper Lig'de buldu.

Görüşme sağlandı! 21'lik sağ bek Fenerbahçe'ye

BÜNYAMİN BALCI FENERBAHÇE'YE DOĞRU!
Sarı-lacivertliler, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un da gündeminde bulunan Bünyamin Balcı'nın peşine düştü.

Görüşme sağlandı! 21'lik sağ bek Fenerbahçe'ye

GÖRÜŞME SAĞLANDI!
Yönetim, Antalyaspor'un başarılı sağ beki Bünyamin Balcı'nın menajeriyle görüştü.

Görüşme sağlandı! 21'lik sağ bek Fenerbahçe'ye

Akşam'ın haberine göre; Yapılan görüşme akıllara Bünyamin Balcı'nın Fenerbahçe'ye transferini getirdi.

Görüşme sağlandı! 21'lik sağ bek Fenerbahçe'ye

21 yaşındaki Bünyamin Balcı bu sezon Antalyaspor formasıyla Süper Lig'de 31 maçta forma giydi.

Görüşme sağlandı! 21'lik sağ bek Fenerbahçe'ye

Genç futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Görüşme sağlandı! 21'lik sağ bek Fenerbahçe'ye

Türkiye U21'de 10 maçta görev alan Bünyamin Balcı bu sezonki grafiğiyle A Milli Takım'a göz kırptı.

Görüşme sağlandı! 21'lik sağ bek Fenerbahçe'ye

1.77 boyundaki sağ bekin Antalyaspor'la 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Görüşme sağlandı! 21'lik sağ bek Fenerbahçe'ye

Antalyaspor'un altyapısından yetişen Bünyamin Balcı, 2019 yılında A Takım'a yükselme başarısı gösterdi.

Görüşme sağlandı! 21'lik sağ bek Fenerbahçe'ye

Genç oyuncunun güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösteriliyor.

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