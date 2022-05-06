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Fenerbahçe'nin Beşiktaş derbisindeki planı belli oldu! 1 maçta 4 hedef...

Fenerbahçe, Süper Lig'de kritik bir maça çıkacak. Sarı lacivertliler, ligi 2. sırada bitirmek adına önemli bir avantaj sağlarken, Beşiktaş derbisinden ayrılarak hem psikolojik üstünlük elde etmek istiyor, hem de 4 hedefi birden tutturmak istiyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2022 Cuma 11:21
Fenerbahçe'nin Beşiktaş derbisindeki planı belli oldu! 1 maçta 4 hedef...

Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında alacağı galibiyetle dört hedefe birden ulaşacak.

Fenerbahçe'nin Beşiktaş derbisindeki planı belli oldu! 1 maçta 4 hedef...

Sabah'ın haberine göre, derbi maç Süper Lig'de vites yükseltip son 11 maçta yenilgiyi unutan, üst üste 7 galibiyet alan Fenerbahçe'nin seriyi devam ettirmesi için büyük önem taşıyor.

Fenerbahçe'nin Beşiktaş derbisindeki planı belli oldu! 1 maçta 4 hedef...

Teknik direktör İsmail Kartal ise kariyer rekorunun peşinde.

Fenerbahçe'nin Beşiktaş derbisindeki planı belli oldu! 1 maçta 4 hedef...

Yerine gelecek teknik adamlarla yapılan görüşmelerin gölgesinde kendi işine bakan 60 yaşındaki hoca, üst üste 8 galibiyetle kendi rekorunu kırmak, yönetime ve taraftara da 'Bana güvenin' mesajı vermek istiyor.

Fenerbahçe'nin Beşiktaş derbisindeki planı belli oldu! 1 maçta 4 hedef...

BÜYÜK HEDEF DEVLER LİGİ

Kanarya, Beşiktaş maçını kazanıp son 2 haftaya avantajlı girmenin de hesapları içinde...

Fenerbahçe'nin Beşiktaş derbisindeki planı belli oldu! 1 maçta 4 hedef...

4 puan gerisindeki en yakın rakibi Konyaspor'la puan farkını korumayı planlıyor.

Fenerbahçe'nin Beşiktaş derbisindeki planı belli oldu! 1 maçta 4 hedef...

Böylece 11 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'ne gidecek yolda yürüme şansını yakalayacak.

Fenerbahçe'nin Beşiktaş derbisindeki planı belli oldu! 1 maçta 4 hedef...

Taraftarına yeniden Devler Ligi coşkusu yaşatabilecek.

Fenerbahçe'nin Beşiktaş derbisindeki planı belli oldu! 1 maçta 4 hedef...

Ayrıca Fenerbahçe, Beşiktaş ile ezeli rekabette önde olmasına karşın son dönemde istediği sonuçları alamadı.

Fenerbahçe'nin Beşiktaş derbisindeki planı belli oldu! 1 maçta 4 hedef...

Bu kez rakibini deplasmanda yenerek hem psikolojik olarak zafer kazanmak hem de derbi karnesini daha iyi hale getirmek amacında.

Fenerbahçe'nin Beşiktaş derbisindeki planı belli oldu! 1 maçta 4 hedef...

DERBİ SONRASI HOCA BELLİ OLACAK MI?
Bununla beraber Fenerbahçe'yi hoca konusunda kritik günler bekliyor.

Fenerbahçe'nin Beşiktaş derbisindeki planı belli oldu! 1 maçta 4 hedef...

Sarı lacivertliler bilindiği üzere Jorge Jesus ile anlaşma zemini hazırladı ancak İsmail Kartal için de 'kalsın' diyen yöneticiler var.

Fenerbahçe'nin Beşiktaş derbisindeki planı belli oldu! 1 maçta 4 hedef...

Fenerbahçe'de durumun akıbeti derbi sonrası belli olacak.

Fenerbahçe'nin Beşiktaş derbisindeki planı belli oldu! 1 maçta 4 hedef...

Öte yandan Başkan Ali Koç'un, Jorge Jesus konusunda ısrarcı olduğu ifade ediliyor.

Fenerbahçe'nin Beşiktaş derbisindeki planı belli oldu! 1 maçta 4 hedef...

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin ardından Fatih Karagümrük ve Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek.

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