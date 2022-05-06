Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Kim Min-Jae ve Attila Szalai için transfer planı! Yönetimden o mesaj...

Fenerbahçe'de Kim Min-Jae ve Attila Szalai için transfer planı! Yönetimden o mesaj...

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, bir yandan teknik direktör konusuyla yakından ilgilenirken, diğer yandan da gelecek ve gönderilecek oyuncular için planlarını yapmaya başladı. Bu bağlamda Fenerbahçe'de Kim Min-Jae ve Attila Szalai ile ilgil önemli bir gelişme yaşandı. Fenerbahçeli kurmaylar, iki yıldıza vereceği mesajda transferine ilişkin önemli bir notu paylaşacak. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2022 Cuma 09:09 Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2022 Cuma 09:34
Fenerbahçe'de Kim Min-Jae ve Attila Szalai için transfer planı! Yönetimden o mesaj...

Süper Lig'de Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'de, yaz transfer sezonu için çalışmalar başladı.

Fenerbahçe'de Kim Min-Jae ve Attila Szalai için transfer planı! Yönetimden o mesaj...

Bir yandan gelecek oyuncularla ilgilenen sarı lacivertliler, diğer yandan da Avrupa devlerinin istediği oyunculara dair planlar yapıyor.

Fenerbahçe'de Kim Min-Jae ve Attila Szalai için transfer planı! Yönetimden o mesaj...

TEKNİK DİREKTÖR MESELESİ NE OLACAK?
Kanarya, İsmail Kartal ve Jorge Jesus ikileminde kalmış durumda. Portekizli teknik adam, son olarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti;

Fenerbahçe'de Kim Min-Jae ve Attila Szalai için transfer planı! Yönetimden o mesaj...

"Geri dönmek istiyorum (Flamengo için), evet. Bu sadece bana bağlı değil. En azından 20 Mayıs'a kadar bekleyeceğim, ondan sonra karar vermem gerekiyor. Bu benim hayatım."

Fenerbahçe'de Kim Min-Jae ve Attila Szalai için transfer planı! Yönetimden o mesaj...

"Fenerbahçe dışında Atletico Mineiro, Corinthians ve Fluminense de istedi. Fenerbahçe dışındaki teklifleri basit bir nedenden ötürü geri çevirdim. Brezilya'da sadece Flamengo'da çalışırım. Benfica'dan sonra Sporting'i çalıştırırken gerçekten acı çektim."

Fenerbahçe'de Kim Min-Jae ve Attila Szalai için transfer planı! Yönetimden o mesaj...

"Flamengo'da şu an sorunlar çok büyük. Takımı böyle görmek beni çok üzüyor. Devam etseydim eminim ki burada uzun bir hegemonya elde edecektik. Diğer tüm takımlardan çok öndeydik."

Fenerbahçe'de Kim Min-Jae ve Attila Szalai için transfer planı! Yönetimden o mesaj...

"Flamengo'nun dört forveti var; Verton, Arrascaeta, Gabigol ve Bruno Henrique. Hepsi az ya da çok oynuyor. Bu oyuncular gerçekten iyi oynadığında takım da iyi oynar. Ancak, yeterince oynayamadıkları için işler kötü gidiyor."

Fenerbahçe'de Kim Min-Jae ve Attila Szalai için transfer planı! Yönetimden o mesaj...

"Flamengo'da stratejimiz belliydi. Rakip savunmacılara güçlü bir şekilde pes yapar ve savunma hattını orta sahaya çıkarırdık. Böylece tüm takımı ileri iterdik. Rakibi orada boğmak ve rakip kaleye yakın noktada top kazanmaya çalışırdık. Ben ayrıldığımdan beri Flamengo bu futbolu oynamıyor. Maçın bazı anlarında, geri çekilmek ve savunma yapmak anlaşılabilir. Ancak Flamengo bunu artık çok sık yapıyor."

Fenerbahçe'de Kim Min-Jae ve Attila Szalai için transfer planı! Yönetimden o mesaj...

KIM VE SZALAI İLE İLGİLİ FLAŞ GELİŞME
Öte yandan, önümüzdeki sezon Süper Lig'e şampiyonluk hedefiyle başlayacak olan F.Bahçe, Avrupa kulüplerinin Transfer listelerinde yer alan Kim Min-Jae ve Attila Szala'yi mutlak surette 1 yıl daha takımda tutmak istiyor.

Fenerbahçe'de Kim Min-Jae ve Attila Szalai için transfer planı! Yönetimden o mesaj...

Sarı lacivertliler, iki oyuncunun gelecek sezon da kadroda kalmasını sağlayarak hem sahada gösterecekleri performansla şampiyonluğa ulaşmayı hem de bugünkünden daha yüksek paralara satmayı planlıyor.

Fenerbahçe'de Kim Min-Jae ve Attila Szalai için transfer planı! Yönetimden o mesaj...

TOPLAM MALİTERİ: 5.2 MİLYON EURO
Hürriyet'in haberine göre, sarı lacivertlilerin bu yöndeki çabalarına karşın Attila Szalai ile Kim Min Jae, Avrupa'ya transfer olmak istediklerini bildirir ve bunda ısrar ederse iki futbolcuya, "Bonservisinizi 15 milyon Euro olarak belirledik. Daha düşük teklifler için masaya dahi oturmayacağız" denilecek.

Fenerbahçe'de Kim Min-Jae ve Attila Szalai için transfer planı! Yönetimden o mesaj...

Fenerbahçe Kulübü, Szalai'yi Ocak 2021'de 2.2 milyon Euro'ya, Kim'i de bu sezon 3 milyon Euro'ya almıştı.

Fenerbahçe'de Kim Min-Jae ve Attila Szalai için transfer planı! Yönetimden o mesaj...

Transfermarkt verilerine göre Szalai'nin piyasasa değeri 13.5 milyon Euro, Kim'in ise 11 milyon Euro ancak sarı lacivertli yönetim 15 milyon Euro'nun altına inmemekte kararlı.

Fenerbahçe'de Kim Min-Jae ve Attila Szalai için transfer planı! Yönetimden o mesaj...

Szalai'ye Atletico Madrid ve Napoli'nin talip olduğu biliniyor.

Fenerbahçe'de Kim Min-Jae ve Attila Szalai için transfer planı! Yönetimden o mesaj...

Serie A takımlarından Napoli'nin Kim Min Jae'yi de takip ettiği biliniyor.

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