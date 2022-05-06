Fenerbahçe'de Kim Min-Jae ve Attila Szalai için transfer planı! Yönetimden o mesaj...

"Flamengo'nun dört forveti var; Verton, Arrascaeta, Gabigol ve Bruno Henrique. Hepsi az ya da çok oynuyor. Bu oyuncular gerçekten iyi oynadığında takım da iyi oynar. Ancak, yeterince oynayamadıkları için işler kötü gidiyor."

"Flamengo'da stratejimiz belliydi. Rakip savunmacılara güçlü bir şekilde pes yapar ve savunma hattını orta sahaya çıkarırdık. Böylece tüm takımı ileri iterdik. Rakibi orada boğmak ve rakip kaleye yakın noktada top kazanmaya çalışırdık. Ben ayrıldığımdan beri Flamengo bu futbolu oynamıyor. Maçın bazı anlarında, geri çekilmek ve savunma yapmak anlaşılabilir. Ancak Flamengo bunu artık çok sık yapıyor."