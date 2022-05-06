Arda görev bekliyor

Sarı lacivertli takımın genç yıldızı Arda Güler bu haftaki Beşiktaş derbisinde de görev bekliyor. İsmail Kartal da sonradan mutlaka oyuna aldığı 17 yaşındaki orta saha oyuncusunu, Dolmabahçe'de de maçın gidişatına göre sonradan kullanmayı planlıyor. F.Bahçe Arda'nın oynadığı 12 maçı da kazandı.
Sarı lacivertli takımın genç yıldızı Arda Güler bu haftaki Beşiktaş derbisinde de görev bekliyor. İsmail Kartal da sonradan mutlaka oyuna aldığı 17 yaşındaki orta saha oyuncusunu, Dolmabahçe'de de maçın gidişatına göre sonradan kullanmayı planlıyor. F.Bahçe Arda'nın oynadığı 12 maçı da kazandı.