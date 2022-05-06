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Arda görev bekliyor

Sarı lacivertli takımın genç yıldızı Arda Güler bu haftaki Beşiktaş derbisinde de görev bekliyor. İsmail Kartal da sonradan mutlaka oyuna aldığı 17 yaşındaki orta saha oyuncusunu, Dolmabahçe'de de maçın gidişatına göre sonradan kullanmayı planlıyor. F.Bahçe Arda'nın oynadığı 12 maçı da kazandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2022 Cuma 06:50
Arda görev bekliyor
Sarı lacivertli takımın genç yıldızı Arda Güler bu haftaki Beşiktaş derbisinde de görev bekliyor. İsmail Kartal da sonradan mutlaka oyuna aldığı 17 yaşındaki orta saha oyuncusunu, Dolmabahçe'de de maçın gidişatına göre sonradan kullanmayı planlıyor. F.Bahçe Arda'nın oynadığı 12 maçı da kazandı.
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