SPOR HABERLERİ - Fenerbahçe'den çifte transfer hamlesi! İrfan Can Eğribayat ve Halil Akbunar...

Berke ile yola devam etmeyi düşünmeyen sarı-lacivertlilerin, ikinci kaleci olarak İrfan Can 'ı hedeflediği ileri sürüldü.

Göztepe'nin de 23 yaşındaki kaleciyi affetmek yerine satmayı planladığı ifade edildi. 2025'e kadar Göztepe'de sözleşmesi olan İrfan Can, alt kategorilerde milli formayı da terletti.