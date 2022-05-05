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SPOR HABERLERİ - Fenerbahçe'den çifte transfer hamlesi! İrfan Can Eğribayat ve Halil Akbunar...

Spor haberi... Süper Lig'de sezonun sonuna gelinirken transfer çalışmalarını hızlandıran ekiplerden Fenerbahçe'den flaş bir yerli hamlesi geldi. Sarı-Lacivertli ekip Süper Lig ekibi Göztepe'de forma giyen İrfan Can Eğribayat ve Halil Akbunar için harekete geçtiği öğrenildi. (FB haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2022 Perşembe 06:50
SPOR HABERLERİ - Fenerbahçe'den çifte transfer hamlesi! İrfan Can Eğribayat ve Halil Akbunar...

Berke ile yola devam etmeyi düşünmeyen sarı-lacivertlilerin, ikinci kaleci olarak İrfan Can'ı hedeflediği ileri sürüldü.

SPOR HABERLERİ - Fenerbahçe'den çifte transfer hamlesi! İrfan Can Eğribayat ve Halil Akbunar...

Göztepe'nin de 23 yaşındaki kaleciyi affetmek yerine satmayı planladığı ifade edildi. 2025'e kadar Göztepe'de sözleşmesi olan İrfan Can, alt kategorilerde milli formayı da terletti.

SPOR HABERLERİ - Fenerbahçe'den çifte transfer hamlesi! İrfan Can Eğribayat ve Halil Akbunar...

HALİL DE LİSTEDE!

Fenerbahçe, kaleci İrfan dışında Göztepe'den Halil Akbunar ile de ilgileniyor. 28 yaşındaki kanat oyuncusu için sarı-lacivertli kurmayların fiyat araştırması yaptığı iddialar arasında...

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