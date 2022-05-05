Jesus’ta geri sayım!

Jorge Jesus, Brezilya tatilini sürdürüyor. Rio karnavalına katılan 67 yaşındaki çalıştırıcı için başkan Ali Koç'un önümüzdeki günlerde 2. kez Portekiz'e giderek transfere son noktayı koyacağı belirtiliyor. Tecrübeli hocanın yardımcılarından birisinin Beşiktaş derbisini izlemeye geleceği ifade edildi. Bu arada Jesus'un adı Brezilya Milli Takımı için de geçiyor. Gazeteci Júlio Neto; "Sahip olduğum bilgi, Jesus'un Dünya Kupası'ndan sonra görevi devralacağı yönünde" dedi. Portekizli hoca, Brezilya'da takım çalıştırmayacağını dile getirmişti.