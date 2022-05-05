Fenerbahçe'ye Brezilya'dan kötü haber! Jorge Jesus...

Fenerbahçe'de yeni sezonda takımın başına getirmek istediği Portekizli teknik adam Jorge Jesus için çok ciddi bir iddia ortaya atıldı. Portekiz'in en önemli yayın organlarından A Bola'da çıkan bir haberde Jorge Jesus'un Brezilya Milli Takımı'nın başına geçmeye hazırlandığı iddia edildi.

Takvim'in haberine göre Jesus'a yakınlığı ile bilinen Portekizli gazeteci Julio Migue Neto, "Sahip olduğum bilgi, Brezilya Milli Takımı'nı Dünya Kupası'ndan sonra devralacak en güçlü ismin Jorge Jesus olduğu. Brezilya için tüm yabancı teknik adamlar arasında en iyi seçenek Jesus. Brezilya'ya çok iyi adapte oldu. Ona sadece Flamengo taraftarları saygı duymuyor" ifadelerini kullandı. Fenerbahçe yönetiminin Portekiz basınındaki iddiaların ardından Jorge Jesus ile temaslara hız vereceği ifade ediliyor.