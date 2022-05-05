Fenerbahçe'den çifte bomba! Aboubakar ve Alex Telles...

Teknik direktör belirsizliğine rağmen transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, golcü listesinin üst sıralarında yer alan Vincent Aboubakar'ı kadrosuna katmaya kararlı.



30 yaşındaki yıldız için Al Nassr Kulübüyle görüşmelerde önemli mesafe alındığı sızan bilgiler arasında. Fenerbahçe sol bek konusunda da tanıdık bir ismi gündeme aldı.

Daha önce Galatasaray'da forma giyen Manchester United'lı Alex Telles adaylar arasına katıldı. İngiliz kulübünde eleştirilen oyuncular arasında bulunan Brezilyalı yıldızın kiralanması da gündemde.