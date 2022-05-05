Fenerbahçe'den Beşiktaş derbisi öncesi taraftara açık antrenman!

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında derbide Beşiktaş ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de hazırlıklar devam ediyor. Sarı-lacivertliler resmi sitesinden, Vodafone Park'ta oynanacak mücadele öncesi taraftara açık antrenman yapılacağını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Futbol A Takımımız, deplasmanda oynayacağı Beşiktaş derbisi öncesi son antrenmanını, 7 Mayıs Cumartesi günü saat 17.45'te Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde taraftarımıza açık bir şekilde gerçekleştirecektir.

Fenerbahçemiz, her zaman ve her şartta Sarı Lacivertimizin yanında olan, Kulübümüzün en büyük gücü, takımızın ruhu olan büyük taraftarlarımızla mabedimizde kucaklaşıyor!

Fenerbahçe Passolig kartı sahibi her taraftarımız, tribünde yerini alabilecek olup, stadyumumuzun kapıları 16.00 itibarıyla açılacaktır.

Not: Stadımıza giriş için, passo.com.tr üzerinden, 1 TL karşılığında biletin temin edilmesi gerekmektedir.