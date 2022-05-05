Fenerbahçe Teknik Direktör adayı Jorge Jesus'tan Flamengo açıklaması! "Geri dönmek istiyorum"

Fenerbahçe ile adı anılan Jorge Jesus, UOL Esporte'den Renato Mauricio Prado'ya flaş açıklamalar yaptı.
Fenerbahçe ile adı anılan Jorge Jesus, UOL Esporte'den Renato Mauricio Prado'ya flaş açıklamalar yaptı.
"Flamengo'ya geri dönmek ister misin?" sorusu üzerine Jorge Jesus, "Elbette dönmek isterim, evet. Ancak, her şey bana bağlı değil. 20 Mayıs'a kadar Flamengo'yu beklerim. Sonrasında hayatımla ilgili bir karar vermem gerekecek."
"FENERBAHÇE DIŞINDAKİ TEKLİFLERİ GERİ ÇEVİRDİM"
"Fenerbahçe dışında Atletico Mineiro, Corinthians ve Fluminense de istedi. Fenerbahçe dışındaki teklifleri basit bir nedenden ötürü geri çevirdim. Brezilya'da sadece Flamengo'da çalışırım. Benfica'dan sonra Sporting'i çalıştırırken gerçekten acı çektim."
"BÜYÜK İHTİMALLE FENERBAHÇE'DE"
Jorge Jesus ile röportajı yapan Brezilyalı gazeteci Renato Mauricio Prado, söyleşinin sonunda şu notu düştü: "Büyük ihtimalle Jesus Fenerbahçe'ye gidecek. Cumartesi günü Lizbon'a geri dönüyor. 20'sine kadar Flamengo'nun vakti var. O ana kadar harekete geçmezlerse Jesus'un adresi belli."
"EN İYİSİ VITOR PEREIRA"
"Paulo Sousa, Abel Ferreira, Luis Castro ve Vitor Pereira son dönemde Brezilya'da çalışan Portekizli teknik direktörler. Hangisi daha iyi?" sorusuna Jorge Jesus, "Aralarında en iyisi Vitor Pereira! Portekiz'de aldığı sonuçlara bakın. Ofansif oynamayı, rakiplere baskı yapmayı ve skor almayı bilir. Belki tecrübeli oyuncular iyi sorunlar yaşar. Ancak, bence Vitor Pereira harika bir teknik direktör."
JESUS'A TORRENT SORUSU!
"Flamengo son dönemde Pep Guardiola ile meşhur olan pozisyonel futbolu hem Domenec Torrent hem Paulo Sousa ile denedi ancak başarısız oldu." sözlerine cevaben Jorge Jesus: "Pozisyonel futbolu sevmiyorum. Benim tarzım değil. Ancak, bugünlerde birçok antrenör bu futbolu oynatmak istiyor. Bence diğerleri gibi bir sistem sadece. Yalnızca oyunun başlangıç stratejisi olarak seçilebilir ve tüm oyuncular buna uygun olursa işler. Bence pozisyonel futbol sadece masa futbolunda başarılı olabilir."
"FLAMENGO'DA KALSAM DOMİNE EDERDİK"
"Flamengo'da şu an sorunlar çok büyük. Takımı böyle görmek beni çok üzüyor. Devam etseydim eminim ki burada uzun bir hegemonya elde edecektik. Diğer tüm takımlardan çok öndeydik."
"PANDEMİ NEDENİYLE FLAMENGO'YU BIRAKTIM"
"Pandemi nedeniyle Flamengo ile sözleşme uzatamadım. Kesinlikle beklenmedik bir durumdu ve yıkıcıydı. Brezilya'da tamamen yalnızdım. Bir kulüp çalışanı yemeğimi, dairemin eşiğine bırakıp kaçardı. Sanki bir fanusta yaşıyordum. Çok zordu. Bu nedenle eski bir dostum olan Benfica Başkanı bana teklif yaptığında, en iyi seçenek gibiydi. Aileme yakın olmak istemiştim sadece."
"YETERİNCE OYNAMADIKLARI İÇİN..."
"Flamengo'nun dört forveti var; Verton, Arrascaeta, Gabigol ve Bruno Henrique. Hepsi az ya da çok oynuyor. Bu oyuncular gerçekten iyi oynadığında takım da iyi oynar. Ancak, yeterince oynayamadıkları için işler kötü gidiyor."
"BÖYLE HÜCUM EDEMEZSİN"
"Bir savunmacı yerine bir hücumcu sokmak, daha fazla hücum etmek anlamına gelmez. Bunu sadece çok olağanüstü durumlarda yapmalısınız. Belki maçın son anlarında ve çaresizce gol aradığınız anlarda..."
"STRATEJİM BELLİ, BOĞ VE GOL AT"
"Flamengo'da stratejimiz belliydi. Rakip savunmacılara güçlü bir şekilde pes yapar ve savunma hattını orta sahaya çıkarırdık. Böylece tüm takımı ileri iterdik. Rakibi orada boğmak ve rakip kaleye yakın noktada top kazanmaya çalışırdık. Ben ayrıldığımdan beri Flamengo bu futbolu oynamıyor. Maçın bazı anlarında, geri çekilmek ve savunma yapmak anlaşılabilir. Ancak Flamengo bunu artık çok sık yapıyor."
"BANA TEKLİF YAPMADILAR"
"Flamengo Başkan Yardımcısı Marcos Braz geçen yıl Portekiz'de beni ziyaret etti ama konuşmalar yüzeyseldi. Bana Flamengo için teklif yapmadılar, geri dönmek isteyip istemediğimi sormadılar. Ayrıca o an teklif yapsalar bile kabul edemezdim. Benfica ile sözleşmem vardı ve bırakırsam 10 milyon euro ödemeke zorundaydım. Bana geldiklerinde Paulo Sousa'yı teknik direktör yapma kararını çoktan vermişlerdi. Bana karşı sadece sosyal bir yükümlülüğü yerine getiriyorlardı. Portekiz'e kadar gelmişken beni de ziyaret ettiler. Flamengo o ziyarette bana teklif yapmadı."
"GEREKSİZ YAYGARA KOPARDILAR"
"Braz ve Spindel, Porto Kulübü ile birlikte bir Benfica maçı izlediler. Birkaç röportaj verdiler. Gereksiz bir yaygara yarattılar. Eğer beni gerçekten isteselerdi, bana tazminatımın düşeceği Ocak ayında teklif yaparlardı. Biz de gerçekten oturur konuşurduk."
"ABEL'İN TARZINI SEVMEDİM"
Abel Ferreira'nın Palmeiras'taki başarısız sonuçlarının nedeni sorulması üzerine Jorge Jesus, "Abel'in oyun tarzını gerçekten beğenmedim. Neredeyse her zaman reaktif oyun oynuyorlar. Gol atmaktan çok gol yememekle ilgililer. Ancak zamanla gelişti. Palmeiras artık daha yaratıcı bir ekip. Daha fazla hücum futbolu oynuyorlar. Brezilya'daki en iyi futbolu şu an Palmeiras oynuyor."
"SİSTEMİM BUDUR DİYEMEZSİN"
"Tüm antrenörlerin favori taktik şemaları vardır. Ancak, karşılaştıkları futbolcuların türüne bağlı olarak bu şemaları adapte etmeniz ve varyasyonlar türetmeniz gerekli ve önemlidir. 3 stoperle de oynadım. 2 veya 3 forvetle aynı anda da maça başladım. 1 veya 2 oyun kurucuyla da oynadım. İşe yaramaz olan tek şey, oyuncular açık bir şekilde o görev için yeterli değilken sahada onları bu görevlere mecbur etmeniz."
"2009 BENFICA VE 2019 FLAMENGO! KEYİF"
"2009/10 Benfica ve 2019 Flamengo en sevdiğim takımlar. O zaman Benfica'da Luizao, David Luiz, Coentrao, Ramirez, Pablo Aimar, Saviola, Di Maria vardı. O takım bir keyifti, zevkti. Ancak, beni en çok seven oyuncular Flamengo'daydı."
"ROTASYONU SEVMEM!"
"İlk 11'de rotasyonu çok sevmem. İdeal 11'inizde en fazla 2 değişiklik olmalı, 3 değil. Maçlar arasında 3-4 gün varsa rotasyona gitmeyi anlayamam. Her 2 günde 1 maç varsa işler değişir. Fazla rotasyonu ancak 48 saat sonra bir maça çıkarsam yaparım."
"İLHAMIMI 1970 BREZİLYA'DAN ALIYORUM"
"Brezilya için teknik direktörlük yapmak bir hayalin gerçekleşmesi olurdu. Bu reddedilemez bir teklifti. Benim futbol anlayışımı 1970 Brezilya Milli Takımı şekillendirdi. Gençtim ve daha önce böyle bir şey görmemiştim. Clodoaldo, Gerson, Jairzinho, Pele, Penny ve Rivelino! Eğer bugün her ne olursa olsun hücumu düşünen bir teknik direktörsem, bunun nedeni 1970 Brezilya'dır. İlhamımı onlardan alıyorum."
"KAZANMAK YETMEZ, EĞLENDİRMELİSİN"
"Benim için gelmiş geçmiş en iyi teknik direktör Johan Cruyff'tır. Bu sporda bir devrim yarattı. Takımlar sadece kazanmamalı. Aynı zamanda gösterişli ve çekici futbol oynamayı da önemsemeli. Galibiyet hiçbir zaman yetmez. Seyircilerden yüksek bir not almak, sanatsal oynamak ve galibiyeti her şeyiyle hak etmek önemlidir. Futbol bir şovdur ve şov gibi oynanmalıdır. Bütün takımlarımda başarmak istediğim şey bu. Bunu Flamengo'da başarmıştım."
"KIEV'İ YENDİM, BARÇA'YI ELEDİM, ISLIKLANDIM"
"Benfica'da neden başarılı olamadın?" sorusuna Jesus: "Benfica'da çok fazla siyasi baskısı vardı. Beni geri alan başkan görevden ayrıldığında er ya da geç beni de göndereceklerini biliyordum. Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev'i 2-0 yendik ve Estadio da Luz'da ıslıklandık, yuhalandık. O grupta Barcelona elendi ama biz gruptan çıktık. Artık kalabileceğim bir ortam yoktu. Sonra Pizzi, antrenörlerimden birine karşı saçma sapan konuştu ve disiplinsizlik yaptı. Ardından her şey patladı. Ben ayrılırken Benfica, lider Porto'dan 3 puan gerideydi. Şimdi 15 puan geride. Ben gruptan çıkardım, belki Şampiyonlar Ligi'nde daha ileri gidecektim."
"NEYMAR, CR7'NİN KARARLILIĞINA SAHİP OLSA"
"Cristiano Ronaldo bir makine! Vücuduna ve kariyerine daha önce hiç kimsenin sahip çıkmadığı gibi çıkıyor. Neymar, Cristiano'nun kararlılığının yarısına sahip olsaydı dünyanın en iyisi olurdu. Bence Cristiano kararlılığında biri hiç gelmedi, bir daha da gelmeyecek. Bence bugün dünyanın en iyi futbolcusu Mbappe"