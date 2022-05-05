FENERBAHÇE HABERLERİ: Enner Valencia'ya resmi teklif! İşte yeni adresi

Söz konusu haberde, iki takımın da Valencia 'yı renklerine bağlamak için resmi tekliflerini yaptığının altı çizildi.

ABD VE BREZİLYA'DAN DA İLGİ VAR!

Meksika Ligi'nden resmi teklifler alan Enner Valencia'ya ABD ve Brezilya'dan da ilgi olduğu ancak henüz resmi girişimin olmadığı ifade edildi.