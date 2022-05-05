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FENERBAHÇE HABERLERİ: Enner Valencia'ya resmi teklif! İşte yeni adresi

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de bu sezon yaşadığı sakatlıklar sonrası eski formundan uzak kalan Enner Valencia gözden düştü. Formasını Serdar Dursun'a kaptıran ve düzenli forma giyemediği için moralsiz olan Ekvadorlu futbolcunun takımdan ayrılması gündeme geldi. Fenerbahçe yönetiminin de transferde sorun çıkarmayı düşünmediği 32 yaşındaki oyuncuya çifte talip çıktı. İki kulübün transferde resmi tekliflerini ilettiği kaydedildi. İşte gündem yaratan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2022 Perşembe 18:19 Güncelleme Tarihi: 05 Mayıs 2022 Perşembe 18:19
BURAK ŞENTÜRK
FENERBAHÇE HABERLERİ: Enner Valencia'ya resmi teklif! İşte yeni adresi

Fenerbahçe'de sezona iyi bir başlangıç yapan Enner Valencia üst üste yaşadığı sakatlıklar sonrası formunda düşüş yaşadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Enner Valencia'ya resmi teklif! İşte yeni adresi

Grafiğinde yaşanan düşüşün ardından gözden düşen Ekvadorlu hücum oyuncusu formasını Serdar Dursun'a kaptırdı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Enner Valencia'ya resmi teklif! İşte yeni adresi

Son haftalarda teknik direktör İsmail Kartal'ın ilk 11'de tercih etmediği 32 yaşındaki futbolcu zaman zaman oyuna sonradan dahil olsa da beklenen katkıyı veremedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Enner Valencia'ya resmi teklif! İşte yeni adresi

Gelecek sezon hücum hattını sağlama almak isteyen sarı-lacivertli yönetim, hamlelerini santrfor rotasyonunu güçlü tutmak için yapacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Enner Valencia'ya resmi teklif! İşte yeni adresi

Bu hedef doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Enner Valencia'nın takımdaki geleceği merak konusu oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Enner Valencia'ya resmi teklif! İşte yeni adresi

SÜRPRİZ BİR AYRILIK ÇIKABİLİR!
Yönetimin, Valencia'da yaşanan form düşüklüğü ve yeni sezonda yabancı sayısının azalacak olmasını dikkate alarak sürpriz bir ayrılığa izin verebileceği iddia edildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Enner Valencia'ya resmi teklif! İşte yeni adresi

DÜZENLİ FORMA GİYMEK İSTİYOR!
Ekvadorlu golcünün, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda iyi bir performans sergilemek istediği ve düzenli forma giyebileceği bir takımda oynamayı amaçladığı öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Enner Valencia'ya resmi teklif! İşte yeni adresi

MEKSİKA'DAN ÇİFTE TALİP!
Fenerbahçe'den ayrılığı gündeme gelen deneyimli futbolcu için iki sürpriz talip çıktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Enner Valencia'ya resmi teklif! İşte yeni adresi

Bolavip'in haberine göre; Meksika Ligi'nden iki takım Enner Valencia'yı kadrosuna katmak istiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Enner Valencia'ya resmi teklif! İşte yeni adresi

Söz konusu haberde, iki takımın da Valencia'yı renklerine bağlamak için resmi tekliflerini yaptığının altı çizildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Enner Valencia'ya resmi teklif! İşte yeni adresi

MEKSİKA'DA ŞAMPİYONLUKLAR YAŞADI!
Kariyerinde bir dönem Meksika Ligi macerası bulunan başarılı oyuncu, Tigres ve Pachuca formalarıyla şampiyonluklar yaşadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Enner Valencia'ya resmi teklif! İşte yeni adresi

ABD VE BREZİLYA'DAN DA İLGİ VAR!
Meksika Ligi'nden resmi teklifler alan Enner Valencia'ya ABD ve Brezilya'dan da ilgi olduğu ancak henüz resmi girişimin olmadığı ifade edildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Enner Valencia'ya resmi teklif! İşte yeni adresi

Yıldız futbolcu, Fenerbahçe yönetimiyle yapacağı görüşme sonrasında gelecek olan teklifleri değerlendirmeye alacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Enner Valencia'ya resmi teklif! İşte yeni adresi

Bu sezon 29 resmi maçta forma giyen Valencia, 10 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Enner Valencia'ya resmi teklif! İşte yeni adresi

Fenerbahçe ile sözleşmesi 2023 yılında sona erecek golcü futbolcunun güncel piyasa değeri 2.9 milyon euro olarak gösteriliyor.

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