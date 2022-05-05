FENERBAHÇE HABERLERİ: Enner Valencia'ya resmi teklif! İşte yeni adresi

Fenerbahçe'de sezona iyi bir başlangıç yapan Enner Valencia üst üste yaşadığı sakatlıklar sonrası formunda düşüş yaşadı.
Fenerbahçe'de sezona iyi bir başlangıç yapan Enner Valencia üst üste yaşadığı sakatlıklar sonrası formunda düşüş yaşadı.
Grafiğinde yaşanan düşüşün ardından gözden düşen Ekvadorlu hücum oyuncusu formasını Serdar Dursun'a kaptırdı.
Son haftalarda teknik direktör İsmail Kartal'ın ilk 11'de tercih etmediği 32 yaşındaki futbolcu zaman zaman oyuna sonradan dahil olsa da beklenen katkıyı veremedi.
Gelecek sezon hücum hattını sağlama almak isteyen sarı-lacivertli yönetim, hamlelerini santrfor rotasyonunu güçlü tutmak için yapacak.
Bu hedef doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Enner Valencia'nın takımdaki geleceği merak konusu oldu.
SÜRPRİZ BİR AYRILIK ÇIKABİLİR!
Yönetimin, Valencia'da yaşanan form düşüklüğü ve yeni sezonda yabancı sayısının azalacak olmasını dikkate alarak sürpriz bir ayrılığa izin verebileceği iddia edildi.
DÜZENLİ FORMA GİYMEK İSTİYOR!
Ekvadorlu golcünün, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda iyi bir performans sergilemek istediği ve düzenli forma giyebileceği bir takımda oynamayı amaçladığı öğrenildi.
MEKSİKA'DAN ÇİFTE TALİP!
Fenerbahçe'den ayrılığı gündeme gelen deneyimli futbolcu için iki sürpriz talip çıktı.
Bolavip'in haberine göre; Meksika Ligi'nden iki takım Enner Valencia'yı kadrosuna katmak istiyor.
Söz konusu haberde, iki takımın da Valencia'yı renklerine bağlamak için resmi tekliflerini yaptığının altı çizildi.
MEKSİKA'DA ŞAMPİYONLUKLAR YAŞADI!
Kariyerinde bir dönem Meksika Ligi macerası bulunan başarılı oyuncu, Tigres ve Pachuca formalarıyla şampiyonluklar yaşadı.
ABD VE BREZİLYA'DAN DA İLGİ VAR!
Meksika Ligi'nden resmi teklifler alan Enner Valencia'ya ABD ve Brezilya'dan da ilgi olduğu ancak henüz resmi girişimin olmadığı ifade edildi.
Yıldız futbolcu, Fenerbahçe yönetimiyle yapacağı görüşme sonrasında gelecek olan teklifleri değerlendirmeye alacak.
Bu sezon 29 resmi maçta forma giyen Valencia, 10 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.
Fenerbahçe ile sözleşmesi 2023 yılında sona erecek golcü futbolcunun güncel piyasa değeri 2.9 milyon euro olarak gösteriliyor.