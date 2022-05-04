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SPOR HABERİ - İsmail Kartal'dan derbi açıklaması! "Beşiktaş maçında..."

Spor haberi... Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş ile kaşrılaşacak olan Fenerbahçe'de hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Mücadeleye az bir süre kala antrenaman öncesi konuşan Sarı-Lacivertliler'in tecrübeli çalıştırıcısı İsmail Kartal maça en iyi şekilde hazırlandıklarını belirtti. İşte detaylar... (FB haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2022 Çarşamba 18:38 Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2022 Çarşamba 18:42
SPOR HABERİ - İsmail Kartal'dan derbi açıklaması! "Beşiktaş maçında..."

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Her hafta olduğu gibi bu hafta da en iyi şekilde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 36'ncı haftasında Beşiktaş ile mücadele edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idmanın 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Isınma hareketleri ve koşu ile başlayan antrenmanda 2 gruba ayrılan sarı-lacivertliler pas çalışması yaptı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar gerçekleştirildi. Sarı-lacivertli ekipte Min-Jae Kim takımdan ayrı düz koşu yaparak çalışmalarını sürdürürken, Pelkas, Szalai ve Crespo'nun tedavilerine devam edildi. Öte yandan Fenerbahçe'de yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki de idmanı takip etti.

İSMAİL KARTAL: EN İYİ ŞEKİLDE HAZIRLIKLARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, idmanı takip eden basın mensuplarının Ramazan Bayramı'nı kutladı. Kartal, "Ramazan Bayramı bütün ülkemize ve sizlere hayırlı olsun, kutlu olsun. Allah herkese sağlık, sıhhat, mutluluk ve huzur versin. Beşiktaş maçıyla ilgili olarak ise her hafta olduğu gibi bu hafta da en iyi şekilde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

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