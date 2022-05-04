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Serdar Dursun'dan Beşiktaş sözleri!

Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Sarı lacivertlilerde Serdar Dursun antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İşte golcü futbolcunun Beşiktaş ve Arda Güler sözleri...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2022 Çarşamba 17:49
Serdar Dursun'dan Beşiktaş sözleri!

Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Sarı lacivertlilerde Serdar Dursun antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İşte golcü futbolcunun Beşiktaş ve Arda Güler sözleri;

Derbi özel bir maç. Kazanmak için gideceğiz. 3 maçımız kaldı, inşallah 3'te 3 yapıp sezonu en iyi şekilde bitirmek istiyoruz.

Geçen sezon kralı oldum, bu sezon da bir gol kaldı. 3 maç var, herkes gol kralı olmak istiyor. 3 maçta atabildiğim kadar gol atmak ve birinci sırada olmak istiyorum.

Türkiye'deki genç oyuncular için baskılarla oynamak zor. İlk sene biraz daha kolay olur ama gelecek sene Arda için nasıl olacak bilemem. İnşallah kişilik olarak böyle kalır, temiz bir çocuk. Ve inşallah Avrupa'ya en kısa zamanda gider, bana düşmez tabii de.

Fenerbahçe'ye her zaman iyi forvetler gelir, starlar gelir. Üstüne koymak ve bu seneyi en iyi şekilde bitirmek istiyorum. Kim gelirse gelsin, ben performansımı göstermek ve birinci forvet olmak istiyorum.

3 maç kaldı, 14 gol attım. Ben her maça gol atmak için çıkarım. Biraz daha fazla oynasaydım, 20-22 gol olabilirdi.

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