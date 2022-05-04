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Marcelo bombası

İspanyol basını, 33 yaşındaki sol bekin Real Madrid’den ayrılabileceğini yazdı. Marcelo’nun önünde 3 alternatif var.1 - Fenerbahçe macerasına atılmak 2 - Kariyerini ülkesinde tamamlamak 3 - Ailesi için Madrid'de devam etmek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2022 Çarşamba 06:50
Marcelo bombası

Şampiyonluk hasreti 8 sezona çıkan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç da kritik bir döneme girdi. İsmail Kartal gelene kadar sürekli istifası istenen başkan Koç artık hata yapmak istemiyor. Bunun için de kusursuz bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Sarı-lacivertliler bazı mevkilerde 'marka' isimlere gidecek. Bunlardan biri de Real Madrid forması giyen Marcelo. İspanyol deviyle sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 33 yaşındaki futbolcunun durumu yakından takip ediliyor. Başkan Ali Koç onu gelecek sezon mutlaka takımda görmek istiyor.

KARARINI VERMEDİ

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Marcelo, Real Madrid ile kontrat uzatma konusunda henüz anlaşma sağlayamadı. 33 yaşındaki futbolcu önündeki 3 alternatiften birini değerlendirecek. Real Madrid'de kalmak veya ülkesine dönüp Palmeiras, Fluminense gibi kendisine talip olan ekiplerden birinin formasını giymek gibi seçeneklere sahip. Bir diğer şık ise Fenerbahçe. İspanyol basını da tecrübeli sol bekin Marcelo için ciddi alternatiflerden biri olduğunu yazdı. Sarı-lacivertli taraftarlar da heyecanla bu transfer hakkındaki gelişmeleri izliyor

ROBERTO CARLOS DA REAL'DEN GELMİŞTİ

Fenerbahçe daha önce de Real Madrid'den dünyaca ünlü bir sol bek almıştı. Kanarya, 2007 yılında İspanyol devinden Brezilyalı Roberto Carlos'u renklerine bağlamıştı.

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