Fenerbahçeli eski yönetici Metin Sipahioğlu'dan flaş paylaşım! "UEFA 1959 öncesi şampiyonlukları kabul etti"

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Metin Sipahioğlu, UEFA'nın 1924-1959 yılları arası Türkiye'de oynanan ulusal futbol şampiyonalarını kabul ettiğini duyurdu.
Metin Sipahioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ''UEFA, son yayınladığı resmi yayında 1924-1959 arası dönemde ülkemizde oynanan ulusal şampiyonları kabul ettiğini resmen açıkladı'' ifadelerine yer verek, söz konusu kararın belgesini paylaştı.
İşte o belge:
Fenerbahçe Kulübü, 1959 yıl öncesi şampiyonlukların geçerli sayılması için TFF'ye başvurmuş ancak 1 yılı aşkın süredir bir yanıt alamamıştı.