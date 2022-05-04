Haberler Fenerbahçe Fenerbahçeli eski yönetici Metin Sipahioğlu'dan flaş paylaşım! "UEFA 1959 öncesi şampiyonlukları kabul etti"

Fenerbahçeli eski yönetici Metin Sipahioğlu'dan flaş paylaşım! "UEFA 1959 öncesi şampiyonlukları kabul etti"

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Metin Sipahioğlu, UEFA'nın 1924-1959 yılları arası Türkiye'de oynanan ulusal futbol şampiyonalarını kabul ettiğini belgesiyle paylaştı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2022 Çarşamba 06:50 Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2022 Çarşamba 09:23
Fenerbahçeli eski yönetici Metin Sipahioğlu'dan flaş paylaşım! "UEFA 1959 öncesi şampiyonlukları kabul etti"

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Metin Sipahioğlu, UEFA'nın 1924-1959 yılları arası Türkiye'de oynanan ulusal futbol şampiyonalarını kabul ettiğini duyurdu.

Metin Sipahioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ''UEFA, son yayınladığı resmi yayında 1924-1959 arası dönemde ülkemizde oynanan ulusal şampiyonları kabul ettiğini resmen açıkladı'' ifadelerine yer verek, söz konusu kararın belgesini paylaştı.

İşte o belge:

Fenerbahçe Kulübü, 1959 yıl öncesi şampiyonlukların geçerli sayılması için TFF'ye başvurmuş ancak 1 yılı aşkın süredir bir yanıt alamamıştı.

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