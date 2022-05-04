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FENERBAHÇE HABERLERİ - Kim Min-Jae'ye sürpriz talip! Napoli harekete geçti

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de sezonun başarılı isimleri arasında yer alan Güney Koreli savunma oyuncusu Kim Min-Jae, liglerin sonuna yaklaşılmasıyla beraber transfer sezonunun gözde futbolcuları arasında yer aldı. Performansıyla beğeni toplayan 25 yaşındaki stoper için birçok takım transfer girişimlerinde bulunurken İtalyan devi Napoli'nin de oyuncuyu yakın takibe aldığı öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2022 Çarşamba 17:14 Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2022 Çarşamba 17:15
Ramazan Sarı
FENERBAHÇE HABERLERİ - Kim Min-Jae'ye sürpriz talip! Napoli harekete geçti

Sezon başında Beijing Guoan takımından 3 milyon euro bonservis ücretiyle Fenerbahçe'ye transfer olan Kim Min-Jae, performansıyla taraflı tarafsız birçok kesimin takdirini toplamayı başardı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kim Min-Jae'ye sürpriz talip! Napoli harekete geçti

Güney Koreli futbolcu hem istikrarı hem de maç içerisindeki kritik müdahaleleriyle sarı-lacivertli ekibin sezon içerisindeki vazgeçilmez isimlerinden biri oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kim Min-Jae'ye sürpriz talip! Napoli harekete geçti

Saha içerisinde takım arkadaşlarının da eksiğini kapatmasıyla dikkat çeken Min-Jae'nin bu performansı Avrupa kulüplerinin de radarına girmesine neden oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kim Min-Jae'ye sürpriz talip! Napoli harekete geçti

Oyuncu için Avrupa'nın birçok dev kulübünün Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlandığı ifade edilirken, sarı-lacivertli ekibin de futbolcusundan iyi bir bonservis bedeli kazanmadan transfere onay vermeyeceği öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kim Min-Jae'ye sürpriz talip! Napoli harekete geçti

Kim Min-Jae ile ilgilenen takımlar arasında İtalyan devi Napoli'nin de olduğu ve kısa süre içerisinde Fenerbahçe ile temasa geçerek resmi görüşmelere başlayacağı öne sürüldü.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kim Min-Jae'ye sürpriz talip! Napoli harekete geçti

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre bu sezon Tuanzebe'den istediği verimi alamayan çizme ekibinin gündeminde Fenerbahçeli Kim Min-Jae'nin yanı sıra Southampton'lı Pole Jan Bednarek'in de olduğu ve ikili arasında bir seçim yapacakları iddia edildi.

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