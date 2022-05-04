FENERBAHÇE HABERLERİ - Kim Min-Jae'ye sürpriz talip! Napoli harekete geçti

Sezon başında Beijing Guoan takımından 3 milyon euro bonservis ücretiyle Fenerbahçe'ye transfer olan Kim Min-Jae, performansıyla taraflı tarafsız birçok kesimin takdirini toplamayı başardı.
Güney Koreli futbolcu hem istikrarı hem de maç içerisindeki kritik müdahaleleriyle sarı-lacivertli ekibin sezon içerisindeki vazgeçilmez isimlerinden biri oldu.
Saha içerisinde takım arkadaşlarının da eksiğini kapatmasıyla dikkat çeken Min-Jae'nin bu performansı Avrupa kulüplerinin de radarına girmesine neden oldu.