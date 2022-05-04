FENERBAHÇE HABERLERİ - Kim Min-Jae'ye sürpriz talip! Napoli harekete geçti

Oyuncu için Avrupa'nın birçok dev kulübünün Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlandığı ifade edilirken, sarı-lacivertli ekibin de futbolcusundan iyi bir bonservis bedeli kazanmadan transfere onay vermeyeceği öğrenildi.

Kim Min-Jae ile ilgilenen takımlar arasında İtalyan devi Napoli'nin de olduğu ve kısa süre içerisinde Fenerbahçe ile temasa geçerek resmi görüşmelere başlayacağı öne sürüldü.