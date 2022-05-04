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FENERBAHÇE HABERLERİ: Beşiktaş derbisi öncesi Osayi Samuel müjdesi

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerde Osayi Samuel'in sakatlığı can sıkmıştı. Başarılı sağ bekin sakatlığını atlattığı ve teknik direktör İsmail Kartal'ın forma şansı verdiği takdirde sahadaki yerini alabileceği öğrenildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2022 Çarşamba 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ: Beşiktaş derbisi öncesi Osayi Samuel müjdesi
Fenerbahçe, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürürken güzel haber Bright Osayi-Samuel'den geldi. 24 yaşındaki sağ bek sakatlık sürecini geride bıraktı. Genç oyuncu sakatlığı sebebiyle Gaziantepspor mücadelesinde forma giyememişti. Şimdi gözler İsmail Kartal'a çevrildi. Nazım Sangare son 2 maçta 1 gol, 1 asistle oynamıştı. İsmail Kartal'ın Bright Osayi-Samuel'e mi döneceği yoksa Sangare ile mi devam edeceği merak konusu.
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