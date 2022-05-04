FENERBAHÇE HABERLERİ: Beşiktaş derbisi öncesi Osayi Samuel müjdesi

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerde Osayi Samuel'in sakatlığı can sıkmıştı. Başarılı sağ bekin sakatlığını atlattığı ve teknik direktör İsmail Kartal'ın forma şansı verdiği takdirde sahadaki yerini alabileceği öğrenildi.
Fenerbahçe, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürürken güzel haber Bright Osayi-Samuel'den geldi. 24 yaşındaki sağ bek sakatlık sürecini geride bıraktı. Genç oyuncu sakatlığı sebebiyle Gaziantepspor mücadelesinde forma giyememişti. Şimdi gözler İsmail Kartal'a çevrildi. Nazım Sangare son 2 maçta 1 gol, 1 asistle oynamıştı. İsmail Kartal'ın Bright Osayi-Samuel'e mi döneceği yoksa Sangare ile mi devam edeceği merak konusu.