Berisha’ya uzaklaştırma

Ümraniye'de birlikte yaşadıkları rezidansta sevgilisi Vesa Vllasaliu'yu darbettiği ve eşyalarına el koyduğu iddia edilen Fenerbahçeli forvet Mergim Berisha hakkında mahkemece uzaklaştırma kararı çıkarıldı.
Ümraniye'de birlikte yaşadıkları rezidansta sevgilisi Vesa Vllasaliu'yu darbettiği ve eşyalarına el koyduğu iddia edilen Fenerbahçeli forvet Mergim Berisha hakkında mahkemece uzaklaştırma kararı çıkarıldı. Mahkeme, karara uymadığı takdirde sarı-lacivertli ekibin forvetinin 30 güne kadar zorlama hapsine tabi tutulacağını da kararında vurguladı.