FENERBAHÇE HABERİ - Osayi Samuel'den Galatasaray itirafı! "Daha önce böyle bir şey yaşamadım"

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonun devre arasında İngiliz ekibi QPR'den 508 bin Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Nijeryalı yıldızı Osayi Samuel İngiliz basınına açıklamalarda bulundu.

Verdiği demeçte Fenerbahçe'nin en büyük hedefinin şampiyonluk olduğunu belirten Samuel, Galatasaray derbilerine dair ise "Daha önce böyle bir şeyi yaşamadım" ifadelerini kullandı. İşte Osayi'nin açıklamalarından öne çıkanlar...

"Galatasaray derbileri gibi bir şeyi daha önce yaşamadım. Maçtan önce seni gören herkes, maçı kazanmak zorunda olduğunuzu söylüyor."

"Fenerbahçe'deki en büyük hedef, şampiyon olmak. Atmosfer ve taraftarlar şu ana kadar harikaydı ancak şampiyon olursak, bunun 10 katı bir atmosferle karşılaşacağımızı biliyorum."