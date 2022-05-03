Marcelo Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? İspanyollar böyle yazdı!

Fenerbahçe'de 1 numaralı gündem teknik direktör konusu olurken, sarı lacivertliler diğer yandan da fırsat transferi için kollarını sıvamış durumda. Gelecek sezonun kadro planlaması doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Kanarya için, Marcelo ismi bir daha gündeme geldi.

Real Madrid tarihinin en çok kupa kaldıran oyuncularından biri olan Marcelo'nun, kontratını yenilememesinin ardından hangi takıma transfer olacağı merak konusuydu.