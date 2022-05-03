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Marcelo Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? İspanyollar böyle yazdı!

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertliler, gelecek sezonun kadro planlaması doğrultusunda bir yandan teknik direktör konusudan hummalı bir çalışma sürdürürken, diğer yandan da fırsat transferi kolluyor. Fenerbahçe için uluslararası basında bir süredir Real Madrid ile sözleşmesi sona eren Marcelo yazılırken, yeni bir gelişmenin daha yaşanabileceği ifade edildi. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2022 Salı 10:48
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Marcelo Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? İspanyollar böyle yazdı!

Fenerbahçe'de 1 numaralı gündem teknik direktör konusu olurken, sarı lacivertliler diğer yandan da fırsat transferi için kollarını sıvamış durumda. Gelecek sezonun kadro planlaması doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Kanarya için, Marcelo ismi bir daha gündeme geldi.

Marcelo Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? İspanyollar böyle yazdı!

Real Madrid tarihinin en çok kupa kaldıran oyuncularından biri olan Marcelo'nun, kontratını yenilememesinin ardından hangi takıma transfer olacağı merak konusuydu.

Marcelo Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? İspanyollar böyle yazdı!

İspanyol basınında yer alan bilgilere göre Marcelo'nun yeni durağı Fenerbahçe olabilir. Ülkesi Brezilya'dan 2 teklif aldığı belirtilen (Palmeiras, Fluminense) Marcelo için Fenerbahçe ihtimalinin de olduğu yazıldı.

Marcelo Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? İspanyollar böyle yazdı!

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Haberin detaylarında Marcelo'nun, kariyerinde yeni bir tecrübe kazanmak için Fenerbahçe tercihini göz önünde bulundurduğu ifade edildi. Bununla beraber Brezilyalı starın, ailesiyle beraber transfere dair düşünme aşamasında olduğu kaydedildi.

Marcelo Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? İspanyollar böyle yazdı!

OĞLU İÇİN EMEKLİLİK İHTİMALİ
Öte yandan Brezilyalı süpertar, bir yandan da emekli olduğunu açıklayabilir. Oğlunun kariyerine zarar vermemek ve ailesından uzak kalmamak adına, Madrid'de yaşamını sürdürüp futbola veda etmesi de ihtimaller arasında.

Marcelo Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? İspanyollar böyle yazdı!

Marcelo, Real Madrid kariyeri boyunca 545 müsabakada forma giymiş ve 38 gol 103 asiste imza atmıştı.

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