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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jesus kolları sıvadı! Yıldız isimle yemekte buluştu

Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Jorge Jesus, Flamengo'dan eski öğrencisi Gabigol'le de bir restoranda buluştu... 25 yaşındaki Brezilyalı golcü bir ara Fenerbahçe'nin de gündemindeydi. Ancak şu an 26 milyon euro'luk fiyatı el yakıyor. İki yıl daha kontratı olan yıldız bu sezon Flamengo'da 20 maçta 14 gol kaydetti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2022 Salı 06:50
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jesus kolları sıvadı! Yıldız isimle yemekte buluştu

Jesus, Flamengo'dan eski öğrencisi Gabigol'le de bir restoranda buluştu... 25 yaşındaki Brezilyalı golcü bir ara Fenerbahçe'nin de gündemindeydi. Ancak şu an 26 milyon euro'luk fiyatı el yakıyor. İki yıl daha kontratı olan yıldız bu sezon Flamengo'da 20 maçta 14 gol kaydetti.

HEM TATİL HEM İŞ

F.Bahçe'nin teklif yaptığı Jorge Jesus, Brezilya tatilini sürdürüyor. Portekizli teknik adam dün Botafogo-Juventude maçını izledi. Pazarlığın devam ettiği tecrübeli hocanın bir yandan Fenerbahçe için oyuncu baktığı konuşuluyor... Son iddia; Jesus'un yardımcılarıyla birlikte yıllık net 7 milyon euro istediği Ali Koç'un ise 4 milyon euro ile yüksek başarı bonusları önerdiği yönünde... Diğer iddiaya göre taraflar anlaştı. Takımın havasını bozmamak için resmi açıklama sezon sonuna doğru yapılacak.

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