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Fenerbahçeli Miha Zajc'a Premier Lig ekibi Southampton talip oldu!

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Bu sezon sarı lacivertlilerde gösterdiği performansla vitrin yapan Sloven yıldız Miha Zajc'a, Premier Lig'den talip çıktı. Edinilen bilgilere göre Fenerbahçeli Miha Zajc'ı, Southampton istiyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2022 Salı 12:00
Fenerbahçeli Miha Zajc'a Premier Lig ekibi Southampton talip oldu!
Bu sezon Fenerbahçe'de mükemmel bir performans çizen Miha Zajc, Southampton'un radarına girdi... İngiliz ekibi adına çalışan menajerlerin, Sloven oyuncu ile ilgili fiyat araştırması yaptığı bildirildi. Fenerbahçe'nin resmi teklif beklediği ve yüksek bir rakam isteyeceği belirtiliyor. 27 yaşındaki oyuncu ligde bu sezon 9 golle kariyer rekoru kırdı.
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