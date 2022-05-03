Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den 115. yıl kutlaması

Fenerbahçe'den 115. yıl kutlaması

Fenerbahçe Spor Kulübü, kuruluşunun 115. yılını kutluyor. Kulübe hizmet eden sporcular, antrenörler ve Kulüp Başkanı Ali Koç, 115. yıl kapsamında Fenerbahçe ile ilgili duygu ve düşüncelerini paylaştı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2022 Salı 13:23
Fenerbahçe'den 115. yıl kutlaması

Resmi kuruluş yılı 1907 olan ve Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 3 Mayıs 1918 tarihindeki kulübü ziyareti sebebiyle, Fenerbahçe her yıl 3 Mayıs'ta kuruluşunu kutluyor. Sarı-lacivertliler de bu çerçevede 115. yılı için paylaşımda bulunarak '1907'de filiz veren fidan, bugün 115 yaşında koca bir çınar' ifadelerine yer verildi.

'Efsane 115 yaşında' başlığı ile yapılan açıklamada, "Gücünü topraklarına sıkı sıkıya bağlı olan köklerinden alan, ait olduğu vatanının gençlerine fayda sağlamayı kuruluş amacı kabul eden, ülkesi için gerektiğinde benliğini siper eden bir duruştur Fenerbahçe!
Cumhuriyeti ve Atatürk ilkelerini özümsemiş, var olduğu her alanda, yarıştığı her kulvarda, zeki, çevik ve ahlaklı sporcularıyla, kırmızı-beyaz bayrağını her zaman yorulmadan gururla dalgalandırmış, Türkiye'nin en büyük spor kulübüdür Fenerbahçe!
Bu büyük kulüp için Atasının izinde yürüdüğü her gün 'ilelebet' diyebilmek, 115 yıl boyunca nesillere ilham olan sporcular yetiştirmek, Türk gençlerinin her daim elinden tutmak, en büyük gurur olmuştur! İşte bunun için her zaman en değerli kimliktir, Fenerbahçe ve Fenerbahçelilik! Cumhuriyet'le iç içe geçmiş değerleri, şanlı tarihi, şerefli mücadelesi, kimseye boyun eğmeyen faziletli duruşuyla kupalardan, madalyalardan, şampiyonluklardan öte bir ruhtur Fenerbahçe!
1907'de filiz veren fidan, bugün 115 yaşında koca bir çınar!
Gölgesinde gurur, köklerinde onur, dallarında yarınların sonsuz umudunu taşıyor. Dün olduğu gibi bugün, yarın ve istisnasız her gün milyonlarca taraftarı için "İyi ki, İyi ki Fenerbahçe" Efsane 115 yaşında! Yaşa Fenerbahçe!" İfadelerine yer verildi.

DİĞER
Son dakika: Ahmet Çakar'dan bomba sözler! "Fenerbahçe seneye şampiyon olmazsa Ali Koç..."
Midesini üşüttüğünü zannederek hastaneye gitti 10 milyonda bir görülen hastalığa yakalandığını öğrendi! '2 saat anca yaşar' denildi 5 aydır hayatta
Ömür'ün transferini canlı yayında açıkladı!
Beşiktaş'ta savunma bilmecesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Belotti transferde kararını verdi!
Mergim Berisha'ya mahkemeden şok karar!
Yeni Göbeklitepe mi keşfediliyor? T biçimli heykel heyecan yarattı
TOLKIEN FİLM KONUSU
İstanbul nöbetçi eczanelerin listesi ve sorgulama ekranı
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fırtına şampiyonluğu İstanbul'da kutlayacak! Fırtına şampiyonluğu İstanbul'da kutlayacak! 13:47
Ömür'ün transferini canlı yayında açıkladı! Ömür'ün transferini canlı yayında açıkladı! 13:39
Fenerbahçe'den 115. yıl kutlaması Fenerbahçe'den 115. yıl kutlaması 13:23
Ismael'den Gedson değerlendirmesi! Göztepe maçından sonra... Ismael'den Gedson değerlendirmesi! Göztepe maçından sonra... 13:04
Belotti transferde kararını verdi! Belotti transferde kararını verdi! 12:58
Miami Heat ve Phoenix Suns serilerinde 1-0 öne geçti Miami Heat ve Phoenix Suns serilerinde 1-0 öne geçti 12:50
Daha Eski
R. Madrid - M. City final için karşı karşıya! R. Madrid - M. City final için karşı karşıya! 12:13
Mergim Berisha'ya mahkemeden şok karar! Mergim Berisha'ya mahkemeden şok karar! 11:46
Beşiktaş'ta savunma bilmecesi! Beşiktaş'ta savunma bilmecesi! 11:32
VILLARREAL – LIVERPOOL MAÇI CANLI İZLE VILLARREAL – LIVERPOOL MAÇI CANLI İZLE 11:31
Çebi'den flaş sözler! Ismael, Sörloth, Rıdvan Yılmaz... Çebi'den flaş sözler! Ismael, Sörloth, Rıdvan Yılmaz... 11:28
UEFA Yusuf'un planlarını bozacak karar! UEFA Yusuf'un planlarını bozacak karar! 10:57