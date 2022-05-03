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Fenerbahçe'de Beşiktaş maçı hazırlıkları sürdü

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler Vodafone Park'ta oynanacak zorlu karşılaşma öncesi hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2022 Salı 22:23
Fenerbahçe'de Beşiktaş maçı hazırlıkları sürdü

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında 8 Mayıs Pazar günü derbide Beşiktaş'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladığı belirtildi. İki grup halinde pas yaparak devam eden antrenmanın çabukluk çalışmalarıyla tamamlandığı aktarıldı.

Antrenmana, tedavilerine devam edilen Dimitris Pelkas, Attila Szalai ve Miguel Crespo'nun katılmadığı ifade edildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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