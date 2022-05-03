Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bayramlaşma töreninde açıklamalarda bulundu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bayramlaşma töreninde açıklamalarda bulundu

Fenerbahçe Kulübü'nde geleneksel bayramlaşma töreni Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde, sarı-lacivertli kulübün 115'inci kuruluş yıl dönümü ve Mustafa Kemal Atatürk'ün kulübü ziyaret edişinin 104'üncü yılındaki bayramlaşma törenine; Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2022 Salı 18:10 Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2022 Salı 18:11
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bayramlaşma töreninde açıklamalarda bulundu

Fenerbahçe Kulübü'nde geleneksel bayramlaşma töreni Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde, sarı-lacivertli kulübün 115'inci kuruluş yıl dönümü ve Mustafa Kemal Atatürk'ün kulübü ziyaret edişinin 104'üncü yılındaki bayramlaşma törenine; Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, YDK Başkanı Uğur Dündar ve üyeler katıldı. Ali Koç ve Uğur Dündar, bayramlaşmaya gelen üyelerle sohbet edip hatıra fotoğrafı çekildi. Düzenlenen bayramlaşma törenine Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve kulüp bünyesinde yer alan sporcular video mesajla katıldı.

Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan ve Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'ın açıklamalarının ardından Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç konuştu. Tüm Fenerbahçelilerin bayramını kutlayarak sözlerine başlayan Ali Koç, "Bugün bizim günümüz. Bir asrı aşan tarihiyle Türk sporuna öncülük eden, on binlerce sporcu yetiştiren, olimpiyatlara en çok sporcu yollayan, ülkenin kurtuluşu ve kuruluşunda çok önemli sorumlulukları yerine getiren, bir spor kulübünden çok daha fazlası olduğunu gösteren ülkemizin en büyük kulübü Fenerbahçe'nin 115'inci yılını, ulu önder Atatürk'ün kulübümüzü tarihi ziyaretinin 104'üncü yıl dönümünü hep beraber kutluyoruz" diye konuştu.

DİĞER
Son dakika: Jorge Jesus'un maliyeti belli oldu! 'Evet' derse Fenerbahçe'nin yeni hocası olacak
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki Trabzonspor bayrağını indirmeye çalışan Rambo Okan gözaltına alındı
Trabzonspor'un başarısında altyapı farkı!
Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Ortega...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Osayi'den G.Saray itirafı! "Daha önce böyle bir şey yaşamadım"
Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Ortega...
Trabzonspor bayrağını indirmeye çalışan Rambo Okan gözaltına alındı
Yeni Göbeklitepe mi keşfediliyor? T biçimli heykel heyecan yarattı
TOLKIEN FİLM KONUSU
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe Safiport seriyi 2-0'a getirdi! Fenerbahçe Safiport seriyi 2-0'a getirdi! 18:56
Fırtına'dan Ali Koç'a gönderme! Fırtına'dan Ali Koç'a gönderme! 18:23
Ali Koç bayramlaşma töreninde açıklamalarda bulundu Ali Koç bayramlaşma töreninde açıklamalarda bulundu 18:10
G.Saray'ın eski yıldızı futbolu bıraktı! G.Saray'ın eski yıldızı futbolu bıraktı! 18:02
Osayi'den G.Saray itirafı! "Daha önce böyle bir şey yaşamadım" Osayi'den G.Saray itirafı! "Daha önce böyle bir şey yaşamadım" 17:58
Denswil'den şampiyonluk ve transfer sözleri Denswil'den şampiyonluk ve transfer sözleri 17:56
Daha Eski
Okay Yokuşlu Getafe'de kendini buldu! Okay Yokuşlu Getafe'de kendini buldu! 17:23
Eczacıbaşı Dynavit sezonu üçüncü bitirdi Eczacıbaşı Dynavit sezonu üçüncü bitirdi 17:21
Müller ile 2 yıl daha! Müller ile 2 yıl daha! 17:06
Altıntop'tan eleştiri: Kalite çok düşük! Altıntop'tan eleştiri: Kalite çok düşük! 17:04
G.Saray'a sürpriz başkan adayı! 30 Nisan'daki seçimi engellemişti... G.Saray'a sürpriz başkan adayı! 30 Nisan'daki seçimi engellemişti... 16:36
Bursaspor’dan Kemal Demirel için taziye mesajı Bursaspor’dan Kemal Demirel için taziye mesajı 16:34