Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bayramlaşma töreninde açıklamalarda bulundu

Fenerbahçe Kulübü'nde geleneksel bayramlaşma töreni Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde, sarı-lacivertli kulübün 115'inci kuruluş yıl dönümü ve Mustafa Kemal Atatürk'ün kulübü ziyaret edişinin 104'üncü yılındaki bayramlaşma törenine; Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, YDK Başkanı Uğur Dündar ve üyeler katıldı. Ali Koç ve Uğur Dündar, bayramlaşmaya gelen üyelerle sohbet edip hatıra fotoğrafı çekildi. Düzenlenen bayramlaşma törenine Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve kulüp bünyesinde yer alan sporcular video mesajla katıldı.

Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan ve Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'ın açıklamalarının ardından Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç konuştu. Tüm Fenerbahçelilerin bayramını kutlayarak sözlerine başlayan Ali Koç, "Bugün bizim günümüz. Bir asrı aşan tarihiyle Türk sporuna öncülük eden, on binlerce sporcu yetiştiren, olimpiyatlara en çok sporcu yollayan, ülkenin kurtuluşu ve kuruluşunda çok önemli sorumlulukları yerine getiren, bir spor kulübünden çok daha fazlası olduğunu gösteren ülkemizin en büyük kulübü Fenerbahçe'nin 115'inci yılını, ulu önder Atatürk'ün kulübümüzü tarihi ziyaretinin 104'üncü yıl dönümünü hep beraber kutluyoruz" diye konuştu.