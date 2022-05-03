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Çilingir yine Rossi olacak

İsmail Kartal, Beşiktaş’ın 3’lü savunmasını aşmak için Diego Rossi’nin formuna güveniyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2022 Salı 06:50
Çilingir yine Rossi olacak

Derbi için hazırlıklar sürüyor. Valerien İsmael'in 3-4-3 sistemi Trabzonspor'u çok zorlamıştı. İsmail Kartal da çalışmalarını buna göre yapıyor. Başarılı hocanın güvencesi kanat oyuncularının formda oluşu. Son haftalarda attığı gollerle birçok maçı çözen Diego Rossi sol şeritte yine hızlı koşularla Beşiktaş defansının arkasına sarkıp skor arayacak. Sağ kanatta da Osayi-İrfan Can aynı görevi üstlenecek. Gustavo, Zajc ve Mert üçlüsü orta sahayı kontrol edecek.

Diego Rossi, 4'ü son 7 maçta olmak üzere ligde bu sezon 6 gol attı. 8 de asist gerçekleştirdi. Rossi'nin 14 gol katkısının 9'u maçlar 0-0 devam ederken geldi.

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