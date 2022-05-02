TRANSFER HABERİ - İtalyanlar duyurdu! Fenerbahçe'den Dries Mertens hamlesi

Şampiyonlar Ligi yarışında son üç haftaya 4 puan önde giren Fenerbahçe'de gelecek sezona yönelik transfer çalışmaları sürüyor. İtalyan basınında yer alan habere göre sarı-lacivertliler, Napoli'nin golcüsü Dries Mertens ile ilgileniyor.
34 yaşındaki yıldızın Napoli ile olan sözleşmesi gelecek ay bitecek. Haberde, Belçikalı yıldızın kontratında 1 yıl uzatma opsiyonu olduğu ancak maaş konusunda hala anlaşma sağlanamadığı belirtildi.
Yaşı ilerlediği için temkinli yaklaşılan Mertens'in yeni bir maceraya yelken açabileceği kaydedildi.