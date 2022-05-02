Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - İtalyanlar duyurdu! Fenerbahçe'den Dries Mertens hamlesi

TRANSFER HABERİ - İtalyanlar duyurdu! Fenerbahçe'den Dries Mertens hamlesi

Spor haberi... Süper Lig'de sezonun bitimine kısa bir süre kala transfer çalışmalarını hızlandıran ekiplerden Fenerbahçe'den flaş bir transfer hamlesi geldi. İtalyan basınındaki habere göre Sarı-Lacivertliler, Napoli'nin yıldız ismi Dries Mertens ile ilgileniyor. İşte detaylar... (FB haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2022 Pazartesi 06:50
TRANSFER HABERİ - İtalyanlar duyurdu! Fenerbahçe'den Dries Mertens hamlesi

Şampiyonlar Ligi yarışında son üç haftaya 4 puan önde giren Fenerbahçe'de gelecek sezona yönelik transfer çalışmaları sürüyor. İtalyan basınında yer alan habere göre sarı-lacivertliler, Napoli'nin golcüsü Dries Mertens ile ilgileniyor.

TRANSFER HABERİ - İtalyanlar duyurdu! Fenerbahçe'den Dries Mertens hamlesi

34 yaşındaki yıldızın Napoli ile olan sözleşmesi gelecek ay bitecek. Haberde, Belçikalı yıldızın kontratında 1 yıl uzatma opsiyonu olduğu ancak maaş konusunda hala anlaşma sağlanamadığı belirtildi.

TRANSFER HABERİ - İtalyanlar duyurdu! Fenerbahçe'den Dries Mertens hamlesi

Yaşı ilerlediği için temkinli yaklaşılan Mertens'in yeni bir maceraya yelken açabileceği kaydedildi.

TRANSFER HABERİ - İtalyanlar duyurdu! Fenerbahçe'den Dries Mertens hamlesi

ABOUBAKAR, SUAREZ...
Bu sezon Serie A'da 27 maça çıkan Mertens, 11 gol+2 asistlik performans sergiledi. Belçika Milli Takımı'nın da önemli isimlerinden olan tecrübeli forvet, ulusal formayla 103 maçta 21 gol atma başarısı gösterdi...

TRANSFER HABERİ - İtalyanlar duyurdu! Fenerbahçe'den Dries Mertens hamlesi

Yeni sezonda iyi bir golcü almak isteyen Kanarya için Mertens dışında Luis Suarez ve Vincent Aboubakar'ın da isimleri ciddi olarak geçiyor.

TRANSFER HABERİ - İtalyanlar duyurdu! Fenerbahçe'den Dries Mertens hamlesi

Forvette yıllardır yaşanın sıkıntıyı bu kez çözmek isteyen başkan Ali Koç'un tartışılmayacak bir isim almakta kararlı olduğu ve bunun için her fedakarlığı yapacağı konuşuluyor.

TRANSFER HABERİ - İtalyanlar duyurdu! Fenerbahçe'den Dries Mertens hamlesi

HALA EN İYİ
Ligde son oynadıkları Sassuolo maçında 2 gol atan Mertens için İtalyan basını, "Hala en iyisi ve kalabalığı büyüleyen tartışmasız bir lider. Mertens bir kez daha sözleşmesini yenilememenin neden suç olacağını gösterdi" yorumları yaptı.

TRANSFER HABERİ - İtalyanlar duyurdu! Fenerbahçe'den Dries Mertens hamlesi

21
6 Mayıs'ta 35 yaşına girecek Mertens'in 103 kez giydiği Belçika Milli Takımı'nda da 21 golü bulunuyor. 2013'ten beri Napoli'de olan yıldız, yaşı ilerlese de formundan bir şey kaybetmedi.

TRANSFER HABERİ - İtalyanlar duyurdu! Fenerbahçe'den Dries Mertens hamlesi

246
Kariyerinde Apeldoorn, PSV, Utrecht ve Napoli formaları giyen Mertens, 680 maçta 246 gol attı. 181 tane de asist gerçekleştirdi. Santrfor Mertens, aynı zamanda forvet arkasında da oynayabiliyor.

DİĞER
Yıllar sonra gelen itiraf! Kınalı Kar'ın Laima'sı Didem Uğurlu ilk kez açıkladı!
Nişanda çalışanlarıyla gizlilik anlaşması yapan Hadise'nin sözleşme ücreti şoke etti!
Fırtına'ya çılgın gelir!
Kanarya yeni sezona hazır! 7+4...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kanarya yeni sezona hazır! 7+4...
İtalyanlar kapıyı çaldı! İşte yapılan teklif...
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? Survivor'da 3. dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
İstanbul bayram namazı saat kaçta?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Welinton'un müdahalesi penaltı mı? Toroğlu yorumladı! Welinton'un müdahalesi penaltı mı? Toroğlu yorumladı! 01:08
Toroğlu'dan Gomis'e: Kapıdan içeri sokmam! Toroğlu'dan Gomis'e: Kapıdan içeri sokmam! 01:08
Torrent'ten maç sonu flaş sözler! Torrent'ten maç sonu flaş sözler! 01:08
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 01:07
Cimbom'a evinde soğuk duş! Cimbom'a evinde soğuk duş! 01:07
Kanarya Belçikalı yıldızın peşine düştü! Kanarya Belçikalı yıldızın peşine düştü! 01:07
Daha Eski
Rizespor farklı kazandı! Rizespor farklı kazandı! 01:06
G.Saray penaltı kazandı! İşte o pozisyon... G.Saray penaltı kazandı! İşte o pozisyon... 01:06
Toroğlu'dan Aslan'a şok eleştiri! "Geleceği belli değil" Toroğlu'dan Aslan'a şok eleştiri! "Geleceği belli değil" 01:06
Cimbom'un yıldızı cezalı! Cimbom'un yıldızı cezalı! 01:05
Ahmet Ağaoğlu'dan teşekkür mesajı! "Şükranlarımı sunuyorum" Ahmet Ağaoğlu'dan teşekkür mesajı! "Şükranlarımı sunuyorum" 01:05
Valerien Ismael: Fenerbahçe derbisi... Valerien Ismael: Fenerbahçe derbisi... 01:05