TRANSFER HABERİ - İtalyanlar duyurdu! Fenerbahçe'den Dries Mertens hamlesi

HALA EN İYİ

Ligde son oynadıkları Sassuolo maçında 2 gol atan Mertens için İtalyan basını, "Hala en iyisi ve kalabalığı büyüleyen tartışmasız bir lider. Mertens bir kez daha sözleşmesini yenilememenin neden suç olacağını gösterdi" yorumları yaptı.

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6 Mayıs'ta 35 yaşına girecek Mertens'in 103 kez giydiği Belçika Milli Takımı'nda da 21 golü bulunuyor. 2013'ten beri Napoli'de olan yıldız, yaşı ilerlese de formundan bir şey kaybetmedi.