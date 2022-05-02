Fenerbahçe'de gözler Beşiktaş derbisine çevrildi! İsmail Kartal 5 yıl sonra aynı istatistiği hedefliyor

Deplasmanda o dönem Galatasaray'a 2-1 yenilen sarı-lacivertliler, Beşiktaş 'ı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 2-0, Kadıköy'de 1-0 ve sarı-kırmızılı ekibi iç sahada 1-0'lık skorlarla mağlup etti.

O dönem son 5 sezondaki en iyi derbi performansına imza atan Kartal aynı başarıyı bu yıl da tekrarlamayı hedefliyor.