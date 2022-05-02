Fenerbahçe'de gözler Beşiktaş derbisine çevrildi! İsmail Kartal 5 yıl sonra aynı istatistiği hedefliyor

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç fikir değiştirmezse sezon sonunda koltuğunu teslim edecek olan İsmail Kartal gözünü Beşiktaş derbisine çevirdi.
Fenerbahçe'de başkan Ali Koç fikir değiştirmezse sezon sonunda koltuğunu teslim edecek olan İsmail Kartal gözünü Beşiktaş derbisine çevirdi.
Ligde 11 maçtır yenilmeyen, son yedi haftada 7'de 7 yapan deneyimli çalıştırıcı, başarısını Beşiktaş galibiyetiyle taçlandırmak istiyor. Galatasaray'ı Kadıköy'de 2-0 mağlup eden Kartal'ın derbi istatistikleri oldukça parlak.
SON 5 YILIN EN İYİSİ
60 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe'nin başındaki ilk dönemi olan 2014-15 sezonunda ligde çıktığı 4 derbinin 3'ünü kazanmıştı.
Deplasmanda o dönem Galatasaray'a 2-1 yenilen sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 2-0, Kadıköy'de 1-0 ve sarı-kırmızılı ekibi iç sahada 1-0'lık skorlarla mağlup etti.
O dönem son 5 sezondaki en iyi derbi performansına imza atan Kartal aynı başarıyı bu yıl da tekrarlamayı hedefliyor.