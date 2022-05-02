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Fenerbahçe'de gözler Beşiktaş derbisine çevrildi! İsmail Kartal 5 yıl sonra aynı istatistiği hedefliyor

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, Süper Lig'de oynayacağı Beşiktaş derbisini sabırsızlıkla bekliyor. Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde 7'de 7 yapan sarı lacivertliler, Beşiktaş engelini de kayıpsız atlatmanın peşinde. Öte yandan Fenerbahçe'de İsmail Kartal, 5 yıl sonra Beşiktaş derbisiyle beraber, eski istatistiğini yakalmayı hedefliyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2022 Pazartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2022 Pazartesi 13:31
Fenerbahçe'de gözler Beşiktaş derbisine çevrildi! İsmail Kartal 5 yıl sonra aynı istatistiği hedefliyor

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç fikir değiştirmezse sezon sonunda koltuğunu teslim edecek olan İsmail Kartal gözünü Beşiktaş derbisine çevirdi.

Fenerbahçe'de gözler Beşiktaş derbisine çevrildi! İsmail Kartal 5 yıl sonra aynı istatistiği hedefliyor

Ligde 11 maçtır yenilmeyen, son yedi haftada 7'de 7 yapan deneyimli çalıştırıcı, başarısını Beşiktaş galibiyetiyle taçlandırmak istiyor. Galatasaray'ı Kadıköy'de 2-0 mağlup eden Kartal'ın derbi istatistikleri oldukça parlak.

Fenerbahçe'de gözler Beşiktaş derbisine çevrildi! İsmail Kartal 5 yıl sonra aynı istatistiği hedefliyor

SON 5 YILIN EN İYİSİ
60 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe'nin başındaki ilk dönemi olan 2014-15 sezonunda ligde çıktığı 4 derbinin 3'ünü kazanmıştı.

Fenerbahçe'de gözler Beşiktaş derbisine çevrildi! İsmail Kartal 5 yıl sonra aynı istatistiği hedefliyor

Deplasmanda o dönem Galatasaray'a 2-1 yenilen sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 2-0, Kadıköy'de 1-0 ve sarı-kırmızılı ekibi iç sahada 1-0'lık skorlarla mağlup etti.

Fenerbahçe'de gözler Beşiktaş derbisine çevrildi! İsmail Kartal 5 yıl sonra aynı istatistiği hedefliyor

O dönem son 5 sezondaki en iyi derbi performansına imza atan Kartal aynı başarıyı bu yıl da tekrarlamayı hedefliyor.

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