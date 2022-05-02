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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Bologna'nın Miha Zajc için teklifi belli oldu

Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 2.'lik mücadelesi veren Fenerbahçe'de Sloven yıldız Miha Zacj performansı ile göz dolduruyor. Zajc için Bologna 5.5 milyon Euro ile kapıyı çaldı. Fransız ve İspanyol kulüplerinin de Sloven merkez orta saha için takipte oldukları iddia edildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2022 Pazartesi 06:50
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Bologna'nın Miha Zajc için teklifi belli oldu

Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği performansla kariyerinin en parlak sezonunu geçirin Miha Zajc hem değerini katladı hem de kulüpleri peşine taktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Bologna'nın Miha Zajc için teklifi belli oldu

Sloven orta saha; Miguel Crespo, Attila Szalai, Kim Min Jae, Osayi'den sonra teklif alan bir diğer Fenerbahçeli isim oldu. Zajc'a İtalyan ekibi Bologna'nın 5.5 milyon Euro'luk teklifinin olduğu, Fransa ve İspanyol takımlarının da Sloven orta sahayı yakın takibe aldığı ifade ediliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Bologna'nın Miha Zajc için teklifi belli oldu

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe, sezon başında Zajc için verilen 3 milyon Euro'yu geri çevirmiş Pereira'nin isteğiyle takımla kalması sağlanmıştı. Fenerbahçe'nin galibiyet serisinde ilk 11'in değişmez ismi olan Zajc bu sezon 9 kez fileleri sarsmayı başardı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Bologna'nın Miha Zajc için teklifi belli oldu

Zajc, bu sezon forma giydiği 30 lig maçının 23'ünde ilk 11'inde oynadı. Sloven orta saha, Miguel Crespo ile birlikte İsmail Kartal'ın orta sahadaki değişmez ikilisi olmayı başardı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Bologna'nın Miha Zajc için teklifi belli oldu

ORTA SAHA ZAJC'A EMANET

Sürekli olarak 11'de şans bulduğu zaman performansı daha da artan Miha Zajc attığı gollerin yanında takımana yön veren oyuncu olarak dikkat çekti.

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