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Fenerbahçe Jorge Jesus'ta ne durumda? İsmail Kartal mı kalıyor? Canlı yayında açıkladı!

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, son olarak Süper Lig'de Gaziantep FK'yı 3-2 mağlup etmiş ve sonrasında, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına başlamıştı. Bununla beraber sarı lacivertlilerde, Jorge Jesus gelecek mi? İsmail Kartal kalacak mı? Soruları sorulmaya başlanmıştı. Editörlerimizden Ömer Aykut Özaşkın, Fenerbahçe muhabiri Ahmet Selim Kul ile Futbol Plus Youtube kanalında Fenerbahçe'deki son durumu değerlendirirken, Ahmet Selim Kul, Jorge Jesus'a dair önemli gelişmeleri açıkladı. Öte yandan programda, Fenerbahçe'nin transfer hedeflerine (Muleka, Umut Bozok, Eren Elmalı) dair de önemli açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'deki son gelişmelerden haberdar olmak için haberimizden, programı izleyebilirsiniz...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2022 Pazartesi 16:47 Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2022 Pazartesi 17:00
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Fenerbahçe Jorge Jesus'ta ne durumda? İsmail Kartal mı kalıyor? Canlı yayında açıkladı!

Süper Lig'de oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe'de, bir yandan gündem derbi olurken, diğer yandan da teknik direktör arayışları devam ediyor.

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus ile pazarlığa devam ettiği bilinirken, bir yandan da İsmail Kartal opsiyonu göz önünde bulunduruluyor.

Bununla beraber Fenerbahçe, Kasımpaşa'nın yıldızlarına göz dikerken, taraftarların merakla beklediği Muleka transferinin de ayrıntıları, sıkça araştırılıyor.

Editörlerimizden Ömer Aykut Özaşkın'ın moderatörlüğünde, Futbol Plus Youtube kanalında A Spor Fenerbahçe muhabiri Ahmet Selim Kul, merak edilenleri canlı yayında açıkladı.

YAYINI HABERİMİZDEN İZLEYEBİLİRSİNİZ...

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