Fenerbahçe Jorge Jesus'ta ne durumda? İsmail Kartal mı kalıyor? Canlı yayında açıkladı!

Süper Lig'de oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe'de, bir yandan gündem derbi olurken, diğer yandan da teknik direktör arayışları devam ediyor.

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus ile pazarlığa devam ettiği bilinirken, bir yandan da İsmail Kartal opsiyonu göz önünde bulunduruluyor.

Bununla beraber Fenerbahçe, Kasımpaşa'nın yıldızlarına göz dikerken, taraftarların merakla beklediği Muleka transferinin de ayrıntıları, sıkça araştırılıyor.

Editörlerimizden Ömer Aykut Özaşkın'ın moderatörlüğünde, Futbol Plus Youtube kanalında A Spor Fenerbahçe muhabiri Ahmet Selim Kul, merak edilenleri canlı yayında açıkladı.

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