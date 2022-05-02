Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya yeni sezona hazır! 7+4...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya yeni sezona hazır! 7+4...

Fenerbahçe spor haberleri: Fenerbahçe'de yeni sezonun çalışmaları sürerken bir yandan da yeni yabancı kuralı gündemde. Spor Toto Süper Lig ekipleri programlarını bu doğrultuda yaparken sarı lacivertli ekibin, mevcut yerli oyuncular sebebiyle eli çok rahat. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2022 Pazartesi 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya yeni sezona hazır! 7+4...

Fenerbahçe, ligde son üç haftaya ikincilik için büyük avantajla girerken bir yandan da gelecek sezonun çalışmalarını sürdürüyor. Yeni sezonla ilgili en dikkat çekici detay ise kadrodaki yabancı sayısının 12'ye düşmesi ve sahada biri altyapıdan en az 4 Türk oyuncunun bulunacak olması. F.Bahçe yabancı sayısında sıkıntılı gözükse de Türk futbolculardan çok rahat.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya yeni sezona hazır! 7+4...

Sabah'ın haberine göre; zira elinde Arda Güler gibi altyapıdan çıkma bir süper yıldız adayı olan Kanarya ayrıca Altay, İrfan Can, Mert Hakan, Serdar Dursun, Ferdi Kadıoğlu gibi milli Türk oyunculara da sahip. İşte takımın omurgasını oluşturacak yerliler:

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya yeni sezona hazır! 7+4...

SERDAR DURSUN: 30 yaşında. 14 gol ile takımın en golcüsü konumunda.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya yeni sezona hazır! 7+4...

İRFAN CAN KAHVECI: 26 yaşında. Takımın maestrosu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya yeni sezona hazır! 7+4...

ARDA GÜLER: 17 yaşında ve süper yıldız adayı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya yeni sezona hazır! 7+4...

MERT HAKAN YANDAŞ: 27 yaşında. Orta sahanın vazgeçilmezi...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya yeni sezona hazır! 7+4...

SANGARE: 27 yaşında. Osayi ile birlikte sağ bek için formaya aday.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya yeni sezona hazır! 7+4...

ÇAĞTAY KURUKALIP: 20 yaşında. Gelecek sezon yoğun maç programında önemli bir alternatif olacak genç sol bek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya yeni sezona hazır! 7+4...

FERDI KADIOĞLU: 22 yaşında. Tam bir joker. Önümüzdeki sezon birçok mevkide değerlendirilebilir.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya yeni sezona hazır! 7+4...

SERDAR AZIZ: 31 yaşında ve yeni sözleşme için tekrar anlaşıldı. Tecrübesi ile defans hattı için önemli bir alternatif.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya yeni sezona hazır! 7+4...

ALTAY BAYINDIR: 24 yaşındaki kaptan ile henüz sözleşme yenilenmedi ama kalmasına kesin gözüyle bakılıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya yeni sezona hazır! 7+4...

ERTUĞRUL ÇETIN: 19 yaşında. Berke Özer takımdan ayrılacak. Altay'dan sonra ikinci kaleci Ertuğrul olacak.

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