FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya yeni sezona hazır! 7+4...

Fenerbahçe, ligde son üç haftaya ikincilik için büyük avantajla girerken bir yandan da gelecek sezonun çalışmalarını sürdürüyor. Yeni sezonla ilgili en dikkat çekici detay ise kadrodaki yabancı sayısının 12'ye düşmesi ve sahada biri altyapıdan en az 4 Türk oyuncunun bulunacak olması. F.Bahçe yabancı sayısında sıkıntılı gözükse de Türk futbolculardan çok rahat.