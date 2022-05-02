Derbi ‘Kartal’ı!

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç fikir değiştirmezse sezon sonunda koltuğunu teslim edecek olan İsmail Kartal gözünü Beşiktaş derbisine çevirdi. Ligde 11 maçtır yenilmeyen, son yedi haftada 7'de 7 yapan deneyimli çalıştırıcı, başarısını Beşiktaş galibiyetiyle taçlandırmak istiyor. Galatasaray'ı Kadıköy'de 2-0 mağlup eden Kartal'ın derbi istatistikleri oldukça parlak.

SON 5 YILIN EN İYİSİ

60 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe'nin başındaki ilk dönemi olan 2014-15 sezonunda ligde çıktığı 4 derbinin 3'ünü kazanmıştı. Deplasmanda o dönem Galatasaray'a 2-1 yenilen sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 2-0, Kadıköy'de 1-0 ve sarı-kırmızılı ekibi iç sahada 1-0'lık skorlarla mağlup etti. O dönem son 5 sezondaki en iyi derbi performansına imza atan Kartal aynı başarıyı bu yıl da tekrarlamayı hedefliyor.