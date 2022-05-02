Haberler Fenerbahçe Derbi ‘Kartal’ı!

Derbi ‘Kartal’ı!

Galatasaray’ı Kadıköy’de 2-0 deviren İsmail Kartal, Beşiktaş’ı da yenerek müthiş grafiğini 2. derbi zaferi ile taçlandırmak istiyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2022 Pazartesi 06:50
Derbi ‘Kartal’ı!

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç fikir değiştirmezse sezon sonunda koltuğunu teslim edecek olan İsmail Kartal gözünü Beşiktaş derbisine çevirdi. Ligde 11 maçtır yenilmeyen, son yedi haftada 7'de 7 yapan deneyimli çalıştırıcı, başarısını Beşiktaş galibiyetiyle taçlandırmak istiyor. GalatasarayKadıköy'de 2-0 mağlup eden Kartal'ın derbi istatistikleri oldukça parlak.

SON 5 YILIN EN İYİSİ
60 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe'nin başındaki ilk dönemi olan 2014-15 sezonunda ligde çıktığı 4 derbinin 3'ünü kazanmıştı. Deplasmanda o dönem Galatasaray'a 2-1 yenilen sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 2-0, Kadıköy'de 1-0 ve sarı-kırmızılı ekibi iç sahada 1-0'lık skorlarla mağlup etti. O dönem son 5 sezondaki en iyi derbi performansına imza atan Kartal aynı başarıyı bu yıl da tekrarlamayı hedefliyor.

DİĞER
Yıllar sonra gelen itiraf! Kınalı Kar'ın Laima'sı Didem Uğurlu ilk kez açıkladı!
Nişanda çalışanlarıyla gizlilik anlaşması yapan Hadise'nin sözleşme ücreti şoke etti!
İtalyanlar kapıyı çaldı! İşte yapılan teklif...
Fırtına'ya çılgın gelir!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İtalyanlar duyurdu! F.Bahçe'den yıldız isme kanca
Kanarya yeni sezona hazır! 7+4...
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? Survivor'da 3. dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
İstanbul bayram namazı saat kaçta?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Welinton'un müdahalesi penaltı mı? Toroğlu yorumladı! Welinton'un müdahalesi penaltı mı? Toroğlu yorumladı! 01:08
Toroğlu'dan Gomis'e: Kapıdan içeri sokmam! Toroğlu'dan Gomis'e: Kapıdan içeri sokmam! 01:08
Torrent'ten maç sonu flaş sözler! Torrent'ten maç sonu flaş sözler! 01:08
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 01:07
Cimbom'a evinde soğuk duş! Cimbom'a evinde soğuk duş! 01:07
Kanarya Belçikalı yıldızın peşine düştü! Kanarya Belçikalı yıldızın peşine düştü! 01:07
Daha Eski
Rizespor farklı kazandı! Rizespor farklı kazandı! 01:06
G.Saray penaltı kazandı! İşte o pozisyon... G.Saray penaltı kazandı! İşte o pozisyon... 01:06
Toroğlu'dan Aslan'a şok eleştiri! "Geleceği belli değil" Toroğlu'dan Aslan'a şok eleştiri! "Geleceği belli değil" 01:06
Cimbom'un yıldızı cezalı! Cimbom'un yıldızı cezalı! 01:05
Ahmet Ağaoğlu'dan teşekkür mesajı! "Şükranlarımı sunuyorum" Ahmet Ağaoğlu'dan teşekkür mesajı! "Şükranlarımı sunuyorum" 01:05
Valerien Ismael: Fenerbahçe derbisi... Valerien Ismael: Fenerbahçe derbisi... 01:05