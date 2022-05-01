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Serdar’ın yerine Kim

Serdar Aziz'in derbi öncesi sarı kart cezalısı durumuna düşmesi üzmüştü. Ancak cezasını tamamlayan Kim Min Jae'nin dönecek olması nedeniyle bu mevkide sıkıntı yaşanmayacak. Güney Koreli stopere, Beşiktaş karşısında yine Tisserand'ın eşlik etmesi bekleniyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2022 Pazar 06:50
Serdar’ın yerine Kim
Serdar Aziz'in derbi öncesi sarı kart cezalısı durumuna düşmesi üzmüştü. Ancak cezasını tamamlayan Kim Min Jae'nin dönecek olması nedeniyle bu mevkide sıkıntı yaşanmayacak. Güney Koreli stopere, Beşiktaş karşısında yine Tisserand'ın eşlik etmesi bekleniyor.
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