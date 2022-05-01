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Fenerbahçe'de Moriba listede!

Süper Lig'de 2. sırada bulunan ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi bileti almak isteyen sarı-lacivertlilerde kadro planlanmasına başlandı. Teknik direktörlük görevi için Jorge Jesus'la görüşen Fenerbahçe'de bir yandan da transfer çalışmaları sürüyor. Gustavo ve Sosa ile yollarını ayırmayı planlayan Kanarya'da sürpriz bir isim gündeme geldi. İşte o transfer gelişmesinin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2022 Pazar 06:50 Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2022 Pazar 06:54
Fenerbahçe'de Moriba listede!

Luiz Gustavo ve Jose Sosa ile yollarını ayırmayı planlayan Kanarya'da orta saha için Ilaix Moriba'nın da gündemde olduğu belirtildi... Valencia'da kiralık olarak forma giyen 19 yaşındaki Gineli oyuncunun bonservisi RB Leipzig'de.

Fenerbahçe'de Moriba listede!

Barcelona alt yapısında yetişen ve geçen yaz 16 milyon euro bonservis bedeliyle Alman ekibine transfer olan Moriba, Valencia formasıyla La Liga'da bu sezon 10 maça çıktı. 1.85 boyundaki oyuncu skor katkısı yapamadı.

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