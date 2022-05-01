Fenerbahçe'de Moriba listede!

Luiz Gustavo ve Jose Sosa ile yollarını ayırmayı planlayan Kanarya'da orta saha için Ilaix Moriba'nın da gündemde olduğu belirtildi... Valencia'da kiralık olarak forma giyen 19 yaşındaki Gineli oyuncunun bonservisi RB Leipzig'de.
Luiz Gustavo ve Jose Sosa ile yollarını ayırmayı planlayan Kanarya'da orta saha için Ilaix Moriba'nın da gündemde olduğu belirtildi... Valencia'da kiralık olarak forma giyen 19 yaşındaki Gineli oyuncunun bonservisi RB Leipzig'de.
Barcelona alt yapısında yetişen ve geçen yaz 16 milyon euro bonservis bedeliyle Alman ekibine transfer olan Moriba, Valencia formasıyla La Liga'da bu sezon 10 maça çıktı. 1.85 boyundaki oyuncu skor katkısı yapamadı.