Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de kritik zirve! Ali Koç ve İsmail Kartal...

Fenerbahçe'de kritik zirve! Ali Koç ve İsmail Kartal...

Fenerbahçe spor haberleri: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile teknik direktör İsmail Kartal, Ramazan Bayramı'ndan sonra sonra bir araya gelecek. İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'deki geleceği bu görüşmede belli olabilir. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2022 Pazar 06:50
Fenerbahçe'de kritik zirve! Ali Koç ve İsmail Kartal...

Fenerbahçe'nin önümüzdeki sezon teknik direktörünün kim olacağı sorusu henüz yanıtını bulmazken, kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Ramazan Bayramı'nın hemen ardından önemli bir görüşme gerçekleşecek.

Fenerbahçe'de kritik zirve! Ali Koç ve İsmail Kartal...

Takvim'in haberine göre; Başkan Ali Koç, teknik direktör İsmail Kartal ile bir araya gelecek. Beşiktaş derbisinin hemen öncesinde gerçekleşecek zirvede İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'deki geleceği masaya yatırılacak.

Fenerbahçe'de kritik zirve! Ali Koç ve İsmail Kartal...

Geçici olarak takımın başına getirilen İsmail Kartal çok başarılı bir süreç geçirince önümüzdeki sezon da takımda kalma durumu ortaya çıkmış, taraftar ve camianın büyük bölümü de Kartal'a destek olmuştu.

Fenerbahçe'de kritik zirve! Ali Koç ve İsmail Kartal...

DERBİ MAÇ ÇOK ÖNEMLİ...

Tüm bunlar yaşanırken Başkan Ali Koç Jorge Jesus ile Portekiz'de bir araya gelmişti. İbrenin yavaş yavaş İsmail Kartal'a döndüğü de gelen haberler arasında. Başkan Koç ve yönetimin Beşiktaş derbisinin de kazanılması durumunda sürece daha fazla uzatmadan İsmail Kartal ile sözleşme yenileyebileceği de ifade ediliyor.

DİĞER
Dudaktan Kalbe'nin Melek'i Leylifer Kızgınyürek güzeller güzeli bir genç kız oldu! Çocuk yıldız sosyal medyayı salladı!
Sinan Dereli sosyetik aşkı Bettina Machler için 41 metrelik yatını kiralamaktan vazgeçince 10 milyon TL'den oldu
Ağaoğlu: 32 yılda böyle sezon yaşamadım
Abdullah Avcı'dan şampiyonluk sözleri!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fenerbahçe'de Moriba listede!
Orta sahası uçurdu
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ!
İSTANBUL İMSAKİYE 2022 - İstanbul iftar vakti
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bizim kimseyle hesabımız yok Bizim kimseyle hesabımız yok 01:35
Üst düzey ilgi vardı Üst düzey ilgi vardı 01:33
Akyazı efsanesi Akyazı efsanesi 01:32
Meselesi, uyanışı, mücadelesi Meselesi, uyanışı, mücadelesi 01:32
Tebrikler Trabzonspor Tebrikler Trabzonspor 01:32
Sevgi patlaması Sevgi patlaması 01:32
Daha Eski
Başakşehir tam gaz Başakşehir tam gaz 01:28
Altay son bir umutla Altay son bir umutla 01:26
Konyaspor yıkıldı Konyaspor yıkıldı 01:26
Rıdvan Yılmaz için yeni teklif! Rıdvan Yılmaz için yeni teklif! 01:19
Beşiktaş bombayı patlatıyor! Bayram sonrası... Beşiktaş bombayı patlatıyor! Bayram sonrası... 01:16
Abdullah Avcı kasayı doldurdu! İnanılmaz rakam Abdullah Avcı kasayı doldurdu! İnanılmaz rakam 01:08