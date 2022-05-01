Haberler Fenerbahçe Bu ayrılık yürek yakar

Bu ayrılık yürek yakar

Fenerbahçe, Jesus’u beklerken, İsmail Kartal kasırgası sürüyor. Galibiyet serisini 7’ye çıkaran başarılı hoca ile 3 maç sonra yolların ayrılma ihtimali yürek burkuyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2022 Pazar 06:50
Bu ayrılık yürek yakar
Fenerbahçe'de İsmail Kartal ile Şampiyonlar Ligi yürüyüşü tam gaz devam ediyor. Sarı-lacivertliler, Gaziantep FK'yı da yenerek galibiyet serisini 7 maça çıkardı. Ligde 11 haftadır kaybetmeyen (10G/1B) Kanarya, Konyaspor'un dün yenilmesiyle ikincilik yarışında son üç haftaya 4 puan önde giriyor. Hedef; kalan Beşiktaş (D), Fatih Karagümrük, Yeni Malatyaspor (D) maçlarında bu avantajı koruyup, gelecek sezon için Devler Ligi biletini almak. Başarının mimarı İsmail Kartal'ın geleceği ise merak konusu olmaya devam ediyor.

Gelecek sezon takımı üst düzey bir yabancı teknik adama teslim etmek isteyen başkan Ali Koç, Jorge Jesus'tan yanıt bekliyor. 2. adamlık yapmayacağını açıklayan İsmail Kartal, "3 maç sonra kontratım bitiyor. Karşılıklı oturup bir karar verilmesi lazım. Görevi teslim edeceğim, rabbim ne eylerse güzel eyler" diyerek topu yönetime attı. Koç'un Jesus'tan gelecek yanıta göre hareket etmesi bekleniyor. Mali şartları yüksek olan Portekizli ile anlaşılamazsa, Kartal ile devam seçeneği masaya gelebilir.
DİĞER
Son dakika: Başakşehir'de olmadı, Trabzonspor'da tarihi şampiyonluk! Abdullah Avcı'yı zirveye götüren kariyeri...
Balkondan düşen Ukraynalı model Srabiants'ın korkunç ses kaydı ortaya çıktı! "Beni öldürecek"
Futbolcular Ahmet Ağaoğlu ve Abdullah Avcı'yı ıslattı!
Ağaoğlu: 32 yılda böyle sezon yaşamadım
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fenerbahçe'de Moriba listede!
Fenerbahçe'de kritik zirve! Ali Koç ve İsmail Kartal...
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedir?
İstanbul'da 1 Mayıs'ta hangi yollar trafiğe kapatılacak, alternatif yollar hangileri?
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Dikkat çeken şampiyonluk yorumu! "Başarısındaki en önemli unsur..." Dikkat çeken şampiyonluk yorumu! "Başarısındaki en önemli unsur..." 07:36
Bizim kimseyle hesabımız yok Bizim kimseyle hesabımız yok 01:35
Üst düzey ilgi vardı Üst düzey ilgi vardı 01:33
Akyazı efsanesi Akyazı efsanesi 01:32
Meselesi, uyanışı, mücadelesi Meselesi, uyanışı, mücadelesi 01:32
Tebrikler Trabzonspor Tebrikler Trabzonspor 01:32
Daha Eski
Sevgi patlaması Sevgi patlaması 01:32
Başakşehir tam gaz Başakşehir tam gaz 01:28
Altay son bir umutla Altay son bir umutla 01:26
Konyaspor yıkıldı Konyaspor yıkıldı 01:26
Rıdvan Yılmaz için yeni teklif! Rıdvan Yılmaz için yeni teklif! 01:19
Beşiktaş bombayı patlatıyor! Bayram sonrası... Beşiktaş bombayı patlatıyor! Bayram sonrası... 01:16