Bu ayrılık yürek yakar

Gelecek sezon takımı üst düzey bir yabancı teknik adama teslim etmek isteyen başkan Ali Koç, Jorge Jesus'tan yanıt bekliyor. 2. adamlık yapmayacağını açıklayan İsmail Kartal, "3 maç sonra kontratım bitiyor. Karşılıklı oturup bir karar verilmesi lazım. Görevi teslim edeceğim, rabbim ne eylerse güzel eyler" diyerek topu yönetime attı. Koç'un Jesus'tan gelecek yanıta göre hareket etmesi bekleniyor. Mali şartları yüksek olan Portekizli ile anlaşılamazsa, Kartal ile devam seçeneği masaya gelebilir.
Gelecek sezon takımı üst düzey bir yabancı teknik adama teslim etmek isteyen başkan Ali Koç, Jorge Jesus'tan yanıt bekliyor. 2. adamlık yapmayacağını açıklayan İsmail Kartal, "3 maç sonra kontratım bitiyor. Karşılıklı oturup bir karar verilmesi lazım. Görevi teslim edeceğim, rabbim ne eylerse güzel eyler" diyerek topu yönetime attı. Koç'un Jesus'tan gelecek yanıta göre hareket etmesi bekleniyor. Mali şartları yüksek olan Portekizli ile anlaşılamazsa, Kartal ile devam seçeneği masaya gelebilir.
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