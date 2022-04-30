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Tabelacı Sangare

Milli futbolcu geçtiğimiz hafta Rize deplasmanında fileleri sarsmıştı Bu hafta Diego Rossi’nin kaydettiği golde mükemmel bir asist yaptı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2022 Cumartesi 06:50
Tabelacı Sangare

Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel'in sakatlığı sebebiyle forma giymediği mücadelede sağ bekte Nazım Sangare yer aldı. Milli futbolcu geçen haftaki formunu sürdürdü. Kanarya'nın Çaykur Rizespor'u 6-0 yendiği maçta son golü kaydeden 27 yaşındaki futbolcu dün de Diego Rossi'ye akıl dolu bir asist yaptı. Uruguaylı kanat oyuncusu, savunma arkasına koşu atarken, Nazım da tam önüne ölçülü bir pas bıraktı. Rossi'nin golüyle bu pas asiste dönüştü. Tecrübeli futbolcu böylece bu sezon 2. asistini yapmış oldu. Maç sonunda "Keyifli maç oldu ve kazandık" dedi.

KUPA GÖNDERMESİ YAPTILAR
Sarı-Lacıvertlı kulüp ile Trabzonspor arasında sanal alemdeki şampiyonluk tartışması dün stada da taşındı. Fenerbahçe'nin Gaziantepspor'u ağırladığı mücadelenin reklam panolarında "Şampiyonun kupası müzesinde olur" ifadeleri yer aldı.

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