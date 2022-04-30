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Serdar Aziz derbide cezalı

Fenerbahçe'de sarı kart gören Serdar Aziz cezalı duruma düştü. Dördüncü sarı kartını gören tecrübeli savunmacı haftaya oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek. Kanarya'da diğer sarı kart sınırında olan isimler Luiz Gustavo ve Mert Hakan Yandaş karşılaşmayı kart görmeden tamamladı. Derbide savunmanın göbeğinde Kim Min Jae ile Tisserand'ın oynaması bekleniyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2022 Cumartesi 06:50
Serdar Aziz derbide cezalı
Fenerbahçe'de sarı kart gören Serdar Aziz cezalı duruma düştü. Dördüncü sarı kartını gören tecrübeli savunmacı haftaya oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek. Kanarya'da diğer sarı kart sınırında olan isimler Luiz Gustavo ve Mert Hakan Yandaş karşılaşmayı kart görmeden tamamladı. Derbide savunmanın göbeğinde Kim Min Jae ile Tisserand'ın oynaması bekleniyor.
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