Mircea Lucescu Ukrayna basınına konuştu! Fenerbahçe ile görüşecek mi?

"FENERBAHÇE DEDİM, GÜLDÜ"

Sonra biraz da futboldan bahsettik. 'Fenerbahçe'nin teknik direktörü olacak mısın?' dedim ve Lucescu güldü. Koç, artık tüm düşüncesinin Dinamo'da devam etmek olduğunu, Ukrayna'da kariyerine devam etmek için her şeyi yapacağını söyledi. Ukrayna futbolunu çok seviyor ve ana düşüncesi bu."