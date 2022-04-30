Mircea Lucescu Ukrayna basınına konuştu! Fenerbahçe ile görüşecek mi?

Fenerbahçe bir yandan Süper Lig'i ilk 2 sırada bitirerek gelecek sezon Şampiyonlar Ligi ön elemesine katılmak isterken, diğer yandan da teknik direktör konusunda yoğun bir çalışma yürütüyor.
Fenerbahçe bir yandan Süper Lig'i ilk 2 sırada bitirerek gelecek sezon Şampiyonlar Ligi ön elemesine katılmak isterken, diğer yandan da teknik direktör konusunda yoğun bir çalışma yürütüyor.
Sarı lacivertlilerde Başkan Ali Koç'un Jorge Jesus ile olan görüşmesi gündeme bomba gibi düşerken, diğer yandan da İsmail Kartal'ın geleceği, merak konusu olmuş durumda. Fenerbahçeli kurmaylar, bu iki opsiyon üzerinde duruyor.
LUCESCU İHTİMALİ...
Ukrayna basını, Jorge Jesus görüşmelerinin olduğu günlerde Mircea Lucescu'nun da Fenerbahçe'nin gündemine gelebileceğini ifade etmişti. Sarı lacivertlilerin, Jesus'tan olumsuz dönmesi halinde ibreyi Rumen teknik adama çevirebileceği kaydedilmişti.
Konuya ilişkin Lucescu, Ukraynalı gazeteci Igor Tsyganyk ile konuştu. Igor Tsyganyk, yaptığı açıklamada, Luce'ye Fenerbahçe'yi sorduğunu ve bu konu hakkında konuştuklarını açıkladı.
Igor Tsyganyk'in konuya ilişkin verdiği ifade şu şekilde oldu;
"Lucescu ile yaklaşık 15 dakika konuştuk. Çok endişeliydi ve bana Ukrayna'yı sordu. 'Kiev nasıl? Neler oluyor? Son durum nedir?' dedi. Ben de Ukrayna'da savaşa dair yaşananları anlattı.
"FENERBAHÇE DEDİM, GÜLDÜ"
Sonra biraz da futboldan bahsettik. 'Fenerbahçe'nin teknik direktörü olacak mısın?' dedim ve Lucescu güldü. Koç, artık tüm düşüncesinin Dinamo'da devam etmek olduğunu, Ukrayna'da kariyerine devam etmek için her şeyi yapacağını söyledi. Ukrayna futbolunu çok seviyor ve ana düşüncesi bu."