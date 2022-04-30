Haberler Fenerbahçe Mircea Lucescu Ukrayna basınına konuştu! Fenerbahçe ile görüşecek mi?

Mircea Lucescu Ukrayna basınına konuştu! Fenerbahçe ile görüşecek mi?

Son olarak Süper Lig'in 35. haftasında evinde Gaziantep FK ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, mücadeleden 3-2'lik galibiyetle ayrılarak galibiyet serisine devam etmişti. Sarı lacivertlilerde, bununla beraber sezon sonu için teknik direktörlük koltuğuna kimin oturacağı merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Jorge Jesus ile olan görüşmesi gündeme bomba gibi düşerken, Jesus ile anlaşılamaması halinde ibrenin Mircea Lucescu'ya döneceği Ukrayna basınına yazılmıştı. Ukraynalı gazeteci Igor Tsyganyk, yaptığı açıklamada Mircea Lucescu'ya Fenerbahçe'yi sorduğunu ve tecrübeli teknik adamla, Fenerbahçe meselesini konuştuğunu anlattı. İşte o sözler... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2022 Cumartesi 10:43
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Mircea Lucescu Ukrayna basınına konuştu! Fenerbahçe ile görüşecek mi?

Fenerbahçe bir yandan Süper Lig'i ilk 2 sırada bitirerek gelecek sezon Şampiyonlar Ligi ön elemesine katılmak isterken, diğer yandan da teknik direktör konusunda yoğun bir çalışma yürütüyor.

Mircea Lucescu Ukrayna basınına konuştu! Fenerbahçe ile görüşecek mi?

Sarı lacivertlilerde Başkan Ali Koç'un Jorge Jesus ile olan görüşmesi gündeme bomba gibi düşerken, diğer yandan da İsmail Kartal'ın geleceği, merak konusu olmuş durumda. Fenerbahçeli kurmaylar, bu iki opsiyon üzerinde duruyor.

Mircea Lucescu Ukrayna basınına konuştu! Fenerbahçe ile görüşecek mi?

LUCESCU İHTİMALİ...
Ukrayna basını, Jorge Jesus görüşmelerinin olduğu günlerde Mircea Lucescu'nun da Fenerbahçe'nin gündemine gelebileceğini ifade etmişti. Sarı lacivertlilerin, Jesus'tan olumsuz dönmesi halinde ibreyi Rumen teknik adama çevirebileceği kaydedilmişti.

Mircea Lucescu Ukrayna basınına konuştu! Fenerbahçe ile görüşecek mi?

Konuya ilişkin Lucescu, Ukraynalı gazeteci Igor Tsyganyk ile konuştu. Igor Tsyganyk, yaptığı açıklamada, Luce'ye Fenerbahçe'yi sorduğunu ve bu konu hakkında konuştuklarını açıkladı.

Mircea Lucescu Ukrayna basınına konuştu! Fenerbahçe ile görüşecek mi?

Igor Tsyganyk'in konuya ilişkin verdiği ifade şu şekilde oldu;

Mircea Lucescu Ukrayna basınına konuştu! Fenerbahçe ile görüşecek mi?

"Lucescu ile yaklaşık 15 dakika konuştuk. Çok endişeliydi ve bana Ukrayna'yı sordu. 'Kiev nasıl? Neler oluyor? Son durum nedir?' dedi. Ben de Ukrayna'da savaşa dair yaşananları anlattı.

Mircea Lucescu Ukrayna basınına konuştu! Fenerbahçe ile görüşecek mi?

"FENERBAHÇE DEDİM, GÜLDÜ"
Sonra biraz da futboldan bahsettik. 'Fenerbahçe'nin teknik direktörü olacak mısın?' dedim ve Lucescu güldü. Koç, artık tüm düşüncesinin Dinamo'da devam etmek olduğunu, Ukrayna'da kariyerine devam etmek için her şeyi yapacağını söyledi. Ukrayna futbolunu çok seviyor ve ana düşüncesi bu."

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