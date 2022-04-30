Jesus bekleyişi

Başkan Ali Koç'un görüşüp, gelecek sezon takımın başına geçmesini istediği Jorge Jesus için bekleyiş sürüyor. Portekizli çalıştırıcı ile teknik konularda önemli bir sorun olmadığı, ücret ve transfer bütçesi konusunda pazarlığın sürdüğü belirtiliyor. Jesus'un bayramdan sonra Fenerbahçe'ye kesin yanıtını bildirmesi bekleniyor.
Başkan Ali Koç'un görüşüp, gelecek sezon takımın başına geçmesini istediği Jorge Jesus için bekleyiş sürüyor. Portekizli çalıştırıcı ile teknik konularda önemli bir sorun olmadığı, ücret ve transfer bütçesi konusunda pazarlığın sürdüğü belirtiliyor. Jesus'un bayramdan sonra Fenerbahçe'ye kesin yanıtını bildirmesi bekleniyor.