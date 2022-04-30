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Final zamanı!

Sultanlar Ligi final serisi ilk maçında Fenerbahçe ile Vakıfbank saat 19.00’da karşılaşacak. Mücadele TRT Spor Yıldız’dan yayınlanacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2022 Cumartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2022 Cumartesi 08:49
Final zamanı!

Misli.com Sultanlar Ligi'nde final serisi heyecanı bugün start alıyor. Fenerbahçe Opet ile VakıfBank bugün saat 19.00'da karşılaşacak. Burhan Felek Vestel Salonu'ndaki mücadele TRT Spor Yıldız'dan ekranlara gelecek. Sarı-lacivertliler, yarı finalde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 mağlup ederek adını finale yazdırmıştı. VakıfBank ise THY'yi 3-0'la geçmeyi başarmıştı.

VAKIFBANK ÖNE ÇIKIYOR
İki ekibin son dönemdeki maçlarında VakıfBank'ın üstünlüğü dikkat çekiyor. Son olarak AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley'de 3-2 kazanan sarı-siyahlılar, kupayı 8. kez müzesine götürdü. Vakıf- Bank CEV Şampiyonlar Ligi ve FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası yarı finalinde de rakibini saf dışı bırakmıştı. Öte yandan 3/4.lük Etabı'nda bugün 13.00'te THY ile Eczacıbaşı Dynavit karşılaşacak.

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