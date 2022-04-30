FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Gaziantep FK maçını değerlendirdi!

Yani skor ne olursa olsun aynı tempoda oynuyorlar. Ne gaza basıyorlar, ne frene. Yani lig maçı değil de gösteri maçı gibi oynuyorlar. Aslında dün akşamki neticeyle bile matematik olarak ligde kalmış değiller. Giresun'un galibiyetinden sonra...

F.Bahçe'de iyi şeyler oluyor. Ama dün gece onlarda da bir süreklilik yoktu. Bir 5 dakika saman alevi gibi parlıyorlar, sonra duruyorlar. En büyük avantajları, belli bir kadro oluşturdu İsmail Kartal. Çıkanın yerine giren, o noktada oynuyor. Yani herkesin ne yapacağı belli.