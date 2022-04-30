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FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Gaziantep FK maçını değerlendirdi!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe sahasında ağırladığı Gaziantep FK'yı 3-2 yendi. Spor yazarları da bu karşılaşmayı çarpıcı sözlerle yorumladı. İşte o yazılar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2022 Cumartesi 07:25
FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Gaziantep FK maçını değerlendirdi!

EMRE BOL - ŞAMPİYON GİBİ

Çok önemli eksiklere rağmen (Crespo-Kim) İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'si takır takır oynamaya devam ediyor. Takımın en önemli artısı top rakipteyken herkesin topun arkasına geçmesi. Hal böyle olunca kaybedilen top çok kısa bir sürede geri kazanılıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Gaziantep FK maçını değerlendirdi!

İrfan Can'ın ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu söylememe gerek yok herhalde. Lakin fizik olarak ancak 45 dakikayı tamamlayacak güçte. İlk yarı Maradona ikinci yarı ise futbol yaşantısının sonuna gelmiş papaz futbolcu kıvamında! Önümüzdeki sezon ona çok daha fazla iş düşecek. Bu yüzden fizik kalitesini artırması gerekiyor. Herkesin koşup, mücadele ettiği takımda çok sırıtıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Gaziantep FK maçını değerlendirdi!

Serdar Dursun gerçekten çok iyi niyetle mücadele ediyor. Özellikle yaptığı hücum preslerle arkadaşlarını çok rahatlatıyor. Ama şunu herkesin bilmesi lazım; Serdar'dan ancak "alternatif santrfor" olur. Fazlasını beklememek lazım! Seneye alınacak çok iyi bir golcünün iyi bir alternatifi. Böyle problemsiz oyunculara da ihtiyaç var.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Gaziantep FK maçını değerlendirdi!

İsmail hocanın Crespo'nun yokluğunda Arda'yla başlamasını bekledim. Ama olmadı. Bir bildiği var diyeceğim ama herkes artık onun "korunmaya" ihtiyacı olmadığını görüyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Gaziantep FK maçını değerlendirdi!

İnanın maçı statta izledim; tribünler tıka basa doluydu. Gelenlerin çoğu hem takımın iyi futboluna hem de Arda'yı izlemeye geliyor. Bir takım şampiyon olamayacağı bilindiği halde tribünleri bu kadar doldurabilir mi? Bugün şampiyon olanlar bu kadar kalabalığı bir arada göremiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Gaziantep FK maçını değerlendirdi!

ERMAN TOROĞLU - İSMAİL KARTAL FARKI

Enteresan bir maçtı. Enteresanlığı, Fenerbahçe-Gaziantep maçı olması değildi. Eğer sarı-lacivertliler burada 1 puan verselerdi, Trabzonspor şampiyon olacaktı. Hem de bugünkü maçı oynamadan. Maç tek farka inince F.Bahçeli futbolcularda gerginlik görünüyordu. Bu iş böyledir. Dua etsinler, karşısındaki takım futbolda bizim 'piknik' türü dediğimiz takım şekli.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Gaziantep FK maçını değerlendirdi!

Yani skor ne olursa olsun aynı tempoda oynuyorlar. Ne gaza basıyorlar, ne frene. Yani lig maçı değil de gösteri maçı gibi oynuyorlar. Aslında dün akşamki neticeyle bile matematik olarak ligde kalmış değiller. Giresun'un galibiyetinden sonra...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Gaziantep FK maçını değerlendirdi!

F.Bahçe'de iyi şeyler oluyor. Ama dün gece onlarda da bir süreklilik yoktu. Bir 5 dakika saman alevi gibi parlıyorlar, sonra duruyorlar. En büyük avantajları, belli bir kadro oluşturdu İsmail Kartal. Çıkanın yerine giren, o noktada oynuyor. Yani herkesin ne yapacağı belli.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Gaziantep FK maçını değerlendirdi!

Hatırlayın bazı teknik adamlar vardır, bir oyuncu çıkarırlar, bir oyuncu alırlar, sonra saha içinde 4 oyuncunun yerini değiştirirler. Takım sebze çorbası gibi olur. İsmail bu istikrarı sağladı. Yani teknik adam geldiği günden itibaren F.Bahçe'de başarılı bir grafik çizdi. Zaten bu göreve gelmeden önce, kafasında takımı bayağı canlandırmış, beynini iyi hazırlamış.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Gaziantep FK maçını değerlendirdi!

Tabii İsmail Kartal'ın bu gidişi, seneye F.Bahçe'de kim teknik direktör olacak; onu da bilinmez hale getiriyor. Yani İsmail Kartal, bu gidiş ile Ali Koç'un kucağına bombayı koydu. Ali Koç bombanın pimini çeker, atar mı; yoksa o bombayla devam eder mi; onu göreceğiz.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Gaziantep FK maçını değerlendirdi!

Hakem iyi niyetli maç yönetti. Yaptığı en büyük hata, teknik olarak oyunun içine giriyordu, yani futbolcuların görüş alanına. Yani, futbolcuların arkadaşlarına atacakların topların önünü kesiyordu. Hakem olayı Türkiye'de zaten bir rezalet oldu. Seneye de bu rezalet, artarak devam edecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Gaziantep FK maçını değerlendirdi!

Helal olsun F.Bahçe seyircisine. Bayram tatili başladı, yine de tıklım tıklım doldurdular stadı. Takıma böyle anlarda seyirci lazım. Yoksa şampiyon olmuşsun, seyirci geliyor, hikaye... Zor günde takımını destekleyeceksin, yanında olacaksın. Başarılı ve iyi günde herkes olur.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Gaziantep FK maçını değerlendirdi!

MÜHİM NOT: Kaleciler bir hatayı hala yapıyorlar. Hangi hatayı mı? Hani ellerini ve yüzünü sildikleri havluları var ya, yan ağlara asıyorlar. Rakip forvetler kafasını kaldırdığı zaman hedefini rahat görsün diye! Dikkat edin, forvet o havluyu gördüğü yere vurur.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Gaziantep FK maçını değerlendirdi!

REHA KAPSAL - İSTİKRAR

Fenerbahçe son haftaların formda takımlarından biri. Kendi sahasında seyircisiyle bütünleştiğinde daha güçlü oyunlar da oynamaya başlamıştı. Rakip Gaziantep ise bütün sezon deplasmanda yalnız bir tek Rizespor'u yenebilen fobisini bir türlü düzeltemeyen görüntüdeydi. Maçın tabii ki favorisi Fenerbahçe'ydi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Gaziantep FK maçını değerlendirdi!

Maçın geneline bakarsak zaman zaman Gaziantep oyunu ele alsa ve gol bulsa da 3 puanı hak eden rakibinden daha iyi oynayan Fenerbahçe'ydi. İsmail Kartal'la yakalanan bu başarılı oyun istikrarı puan istatistiğini direkt etkiledi. Bununla birlikte son 3 haftaya girilirken lig 2.'liği için avantajını hala koruduğu gibi aldığı galibiyetlerle her hafta daha da ümitlerini artırıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Gaziantep FK maçını değerlendirdi!

Fenerbahçe'nin en önemli şeyi bu süreçte saha içinde dengesinin oluşması oldu. Geçmişte kronikleşen dengesiz oyun yerine daha dengeli ve oyuncuların görev tanımlarının belirlendiği bir futbol var. Daha tutarlı oyunun karşılığında daha başarılı performansı da her hafta üstüne koyarak gelişti. Sakat ve cezalı oyuncular da olsa artık oyuncuların üzerinden oynanan oyun değil İsmail Kartal'ın kurguladığı oyun var.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Gaziantep FK maçını değerlendirdi!

Bu doğru süreçte bireyler değil takımın ön planda olduğu bir oyun sahaya yansıyor. Başta oyun merkezli futbolun başrolde olduğu ve oyuncuların buna uyduğu görüntü her zaman bir takım için sağlıklı ve sürdürülebilir olandır. Bu devamlılık da bu başarıdaki en önemli baş unsurdur.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Gaziantep FK maçını değerlendirdi!

İrfan Can hiç tam olmayacak gibi duruyor. Hep bir eksiklik hissettiriyor. Bu performans dalgalanmasını bu kadar yetenekli bir oyuncu olarak bir an önce kafasında çözmesi gerekir. Saha içi lideri olmak istiyorsa bunu sözde değil eylemleriyle göstermeli.

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