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FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Dursun'un kullandığı penaltı öncesi gerilim! Ferdi Kadıoğlu ile Vetrih tartıştı

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'in 35. haftasında Gaziantep FK'yı ağırlayan Fenerbahçe, maçta 3-2 galip gelirken Serdar Dursun'un kullandığı penaltı öncesi, Vetrih'in penaltı noktasını kazması nedeniyle tartışma çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2022 Cumartesi 10:09
FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Dursun'un kullandığı penaltı öncesi gerilim! Ferdi Kadıoğlu ile Vetrih tartıştı

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe evinde Gaziantep FK'yı ağırladı. Sarı-lacivertli takım rakibini 3-2 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Dursun'un kullandığı penaltı öncesi gerilim! Ferdi Kadıoğlu ile Vetrih tartıştı

Fenerbahçe'de Serdar Dursun'un ikinci yarı kazandığı penaltı atışı sonrası sahada gerginlik çıktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Dursun'un kullandığı penaltı öncesi gerilim! Ferdi Kadıoğlu ile Vetrih tartıştı

Sarı-lacivertli takım penaltıyı kazandıktan sonra uzun süre atış kullanılamadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Dursun'un kullandığı penaltı öncesi gerilim! Ferdi Kadıoğlu ile Vetrih tartıştı

Zira Gaziantepsporlu Vetrih beyaz noktayı kramponuyla kazmaya başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Dursun'un kullandığı penaltı öncesi gerilim! Ferdi Kadıoğlu ile Vetrih tartıştı

Bunu gören Ferdi Kadıoğlu uzaklardan koşarak geldi ve rakibini itti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Dursun'un kullandığı penaltı öncesi gerilim! Ferdi Kadıoğlu ile Vetrih tartıştı

İki futbolcunun tartışmasına diğerleri de katıldı. Ardından penaltıda topun başına geçen Serdar Dursun'un vuruşu autla sonuçlandı.

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