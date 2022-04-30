FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Dursun'un kullandığı penaltı öncesi gerilim! Ferdi Kadıoğlu ile Vetrih tartıştı

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe evinde Gaziantep FK'yı ağırladı. Sarı-lacivertli takım rakibini 3-2 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı.
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe evinde Gaziantep FK'yı ağırladı. Sarı-lacivertli takım rakibini 3-2 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı.
Fenerbahçe'de Serdar Dursun'un ikinci yarı kazandığı penaltı atışı sonrası sahada gerginlik çıktı.
Sarı-lacivertli takım penaltıyı kazandıktan sonra uzun süre atış kullanılamadı.
Zira Gaziantepsporlu Vetrih beyaz noktayı kramponuyla kazmaya başladı.
Bunu gören Ferdi Kadıoğlu uzaklardan koşarak geldi ve rakibini itti.
İki futbolcunun tartışmasına diğerleri de katıldı. Ardından penaltıda topun başına geçen Serdar Dursun'un vuruşu autla sonuçlandı.